Общий объем выданных с начала года кредитов достиг 6,6 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Сколько кредитов по "еОсели" выдали в 2025-м?

Только за последнюю неделю было выдано 157 кредитов на сумму 290 миллионов гривен. Из них 82 кредита – льготные под 3% годовых. Их получили:

64 военнослужащих и представители сектора безопасности,

8 медицинских работников,

8 педагогов,

2 ученых.

Кредиты под 7% выдано:

55 украинцам, которые не имеют собственного жилья,

17 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ),

3 ветеранам.



Сколько денег выдано украинцам по "еОсели" с начала 2025 года / Фото Unsplash

Где украинцы чаще всего покупают жилье?

Активнее всего программой пользуются в:

Киевской области – 51 кредит,

городе Киеве – 27 кредитов,

Львовской области – 12,

Ивано-Франковской области – 10.

По типу жилья, большинство кредитов (94) было выдано на приобретение жилья первой продажи, в том числе 22 объекта еще находятся на стадии строительства. Еще 63 кредита украинцы получили на покупку квартир на вторичном рынке.

Интересно! Всего с момента запуска программы в октябре 2022 года в целом выдано уже 18 451 кредит на сумму более 30,7 миллиарда гривен. Программа продолжает поддерживать граждан, которые стремятся иметь собственный дом, особенно среди защитников, педагогов, медиков и ВПО.