Общий объем выданных с начала года кредитов достиг 6,6 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.
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Сколько кредитов по "еОсели" выдали в 2025-м?
Только за последнюю неделю было выдано 157 кредитов на сумму 290 миллионов гривен. Из них 82 кредита – льготные под 3% годовых. Их получили:
- 64 военнослужащих и представители сектора безопасности,
- 8 медицинских работников,
- 8 педагогов,
- 2 ученых.
Кредиты под 7% выдано:
- 55 украинцам, которые не имеют собственного жилья,
- 17 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ),
- 3 ветеранам.
Сколько денег выдано украинцам по "еОсели" с начала 2025 года / Фото Unsplash
Где украинцы чаще всего покупают жилье?
Активнее всего программой пользуются в:
- Киевской области – 51 кредит,
- городе Киеве – 27 кредитов,
- Львовской области – 12,
- Ивано-Франковской области – 10.
По типу жилья, большинство кредитов (94) было выдано на приобретение жилья первой продажи, в том числе 22 объекта еще находятся на стадии строительства. Еще 63 кредита украинцы получили на покупку квартир на вторичном рынке.
Интересно! Всего с момента запуска программы в октябре 2022 года в целом выдано уже 18 451 кредит на сумму более 30,7 миллиарда гривен. Программа продолжает поддерживать граждан, которые стремятся иметь собственный дом, особенно среди защитников, педагогов, медиков и ВПО.
Что такое "еОселя"?
В Украине действует государственная программа льготного ипотечного кредитования – "еОселя". Она помогает гражданам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Украинцы могут получить льготный ипотечный кредит на жилье под 3% или 7% годовых – в зависимости от категории заемщика.