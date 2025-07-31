Какие преимущества имеет квартира, а какие дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий руководителя киевского агентства недвижимости Романа Бондаря изданию Finance.ua.
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Какие цены на квартиры, а какие на дома?
В Киеве наибольшим спросом пользуются квартиры в новостройках или в центре города (в частности, старый жилой фонд). В основном покупатели ориентируются на бюджет до 150 тысяч долларов. В то же время дом в Киеве или его пригороде может стоить 200 – 300 тысяч долларов, поэтому не все готовы вкладывать такую сумму в условиях экономической и военной нестабильности.
Специалист отмечает, что рынок остается крайне нестабильным, а реальная рыночная цена часто зависит от каждой из сторон. Чаще всего заключаются сделки на объекты со снижением цены на 10 – 20%.
При этом, несмотря на вызовы и риски, украинцы стремятся не жертвовать локацией. Для большинства важно жить в удобном районе, с развитой инфраструктурой.
Какие преимущества квартир?
Среди преимуществ городского жилья эксперт выделяет:
- выгодное расположение;
- наличие паркинга;
- близость к детсадам и школам;
- возможность проживания в закрытом жилом комплексе.
Относительно новостроек, Бондарь отмечает: здесь следует быть особенно внимательными. Перед покупкой он советует обращать внимание на количество сданных объектов от застройщика, а также обязательно проверять правовой статус земли, на которой ведется строительство, и наличие всех необходимых документов по вводу дома в эксплуатацию.
Квартира подойдет тем, кто выбирает инфраструктуру / Фото Pexels
Чем лучше частный дом?
Частный дом для многих ассоциируется с комфортом, уютом и спокойствием. Загородное жилье стало символом автономности, безопасности и возможности иметь укрытие. Но такой формат подходит не всем – особенно тем, кто ежедневно должен рано выезжать на работу. Если же график гибкий или есть возможность работать удаленно, собственный дом становится настоящим бонусом. К тому же для семей с детьми – это, безусловно, удобнее и просторнее решение.
Впрочем, при покупке частного дома следует учитывать ряд важных аспектов:
- Если это только коробка без отделки – важно реально оценить свои ресурсы и бюджет на завершение работ.
- Если дом уже готов и введен в эксплуатацию, необходимо выяснить: год строительства, тип и глубину фундамента, материалы, из которых возведены стены, утепление и перекрытия, вид отопления (сейчас наиболее эффективное – газовое), состояние кровли и другие технические детали.
Дом – вариант для тех, кто выбирает спокойствие / Фото Pexels
Также стоит понимать, что в отопительный период расходы на содержание частного дома могут быть в 1,5 – 2 раза выше, чем в квартире – особенно из-за коммунальных платежей.
Выбирая между квартирой и домом, следует определиться с приоритетами и запросами. Они помогут принять правильное решение.