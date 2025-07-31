Які переваги має квартира, а які будинок, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар керівника київського агентства нерухомості Романа Бондара виданню Finance.ua.

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Які ціни на квартири, а які на будинки?

У Києві найбільший попит мають квартири в новобудовах або ж в центрі міста (зокрема, старий житловий фонд). Здебільшого покупці орієнтуються на бюджет до 150 тисяч доларів. Водночас будинок у Києві чи його передмісті може коштувати 200 – 300 тисяч доларів, тому не всі готові вкладати таку суму в умовах економічної та військової нестабільності.

Фахівець наголошує, що ринок залишається вкрай нестабільним, а реальна ринкова ціна часто залежить від кожної зі сторін. Найчастіше укладаються угоди на об'єкти зі зниженням ціни на 10 – 20%.

При цьому, попри виклики та ризики, українці прагнуть не жертвувати локацією. Для більшості важливо жити у зручному районі, із розвиненою інфраструктурою.

Які переваги квартир?

Серед переваг міського житла експерт виділяє:

вигідне розташування;

наявність паркінгу;

близькість до дитсадків та шкіл;

можливість проживання у закритому житловому комплексі.

Щодо новобудов, Бондар зауважує: тут слід бути особливо уважними. Перед купівлею він радить звертати увагу на кількість зданих об'єктів від забудовника, а також обов'язково перевіряти правовий статус землі, на якій ведеться будівництво, та наявність усіх необхідних документів щодо введення будинку в експлуатацію.



Квартира підійде тим, хто обирає інфраструктуру / Фото Pexels

Чим кращий приватний будинок?

Приватний будинок для багатьох асоціюється з комфортом, затишком і спокоєм. Заміське житло стало символом автономності, безпеки та можливості мати укриття. Але такий формат підходить не всім – особливо тим, хто щодня має рано виїжджати на роботу. Якщо ж графік гнучкий або є можливість працювати віддалено, власний дім стає справжнім бонусом. До того ж для родин із дітьми – це, безумовно, зручніше і просторіше рішення.

Втім, при купівлі приватного будинку слід враховувати низку важливих аспектів:

Якщо це лише коробка без оздоблення – важливо реально оцінити свої ресурси та бюджет на завершення робіт.

Якщо дім вже готовий і введений в експлуатацію, необхідно з'ясувати: рік будівництва, тип і глибину фундаменту, матеріали, з яких зведені стіни, утеплення та перекриття, вид опалення (нині найбільш ефективне – газове), стан покрівлі та інші технічні деталі.



Будинок – варіант для тих, хто обирає спокій / Фото Pexels

Також варто розуміти, що в опалювальний період витрати на утримання приватного будинку можуть бути у 1,5 – 2 рази вищими, ніж у квартирі – особливо через комунальні платежі.

Обираючи між квартирою та будинком, слід визначитися з пріоритетами та запитами. Вони допоможуть прийняти правильне рішення.