Цілих 2 мільйони гривень на житло: як українцям отримати житлові ваучери

В Україні існує державна програма житлових ваучерів на 2 мільйони гривень. Отримати такий ваучер може особа. яка відповідає критеріям програми.

Хто може претендувати на житловий ваучер у 2 мільйони гривень

Програма працює на базі Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна, про що повідомили у Дії.

Подати заяву можуть військовослужбовці:

зі статусом учасника бойових дій;

або особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали статус як під час АТО чи ООС, так і після початку повномасштабного вторгнення.

Головна умова – наявність зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованих територіях та статусу внутрішньо переміщеної особи.

Заявник та члени його родини не повинні мати у власності житла на підконтрольній Україні території, за винятком нерухомості в зоні активних бойових дій, чи непогашеної іпотеки.

Також допомога недоступна тим, хто вже отримував компенсації за програмою єВідновлення або брав участь в інших державних житлових ініціативах.

Водночас програма не вимагає скасування права власності на майно, що залишилося в окупації, та не передбачає перевірки стану такої нерухомості.

Слід також додати, що кошти за ваучером перераховуватимуть виключно у безготівковій формі безпосередньо на рахунок продавця житла або банківської установи.

А якщо в одній сім'ї є кілька ветеранів зі статусом ВПО, їхні житлові ваучери можна вільно об'єднувати для купівлі дорожчого об'єкта.

Як оформити документ у застосунку

Для подання заявки необхідно оновити застосунок Дія до найновішої версії та перейти у розділ "Послуги для ВПО". Після –"Заява про житловий ваучер". Система автоматично підтягне дані про склад сім'ї з державних реєстрів.

Наступним кроком є отримання електронної згоди чоловіка або дружини через сповіщення чи QR-код у застосунку. Після перевірки інформації заяву підписують за допомогою Дія.Підпису та відправляють на розгляд спеціальної комісії.

Нагадаємо, що житловий ваучер дозволяють поєднати з пільговою іпотекою за програмою єОселя. Його можна використати його як перший внесок за кредитом.