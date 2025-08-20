Оренда житла для переселенців: як ВПО отримати 100% компенсацію від держави
- В Україні запроваджено механізм, що дозволяє ВПО отримувати компенсацію за оренду житла, частково або повністю покриваючи витрати.
- Ринок оренди нерухомості планують вивести з тіні шляхом звільнення від податків для орендодавців, що здають житло переселенцям, та скасування обов'язкового декларування доходів від оренди.
В Україні почав діяти новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який дозволяє компенсувати витрати на оренду житла. Якщо переселенці офіційно укладають договір оренди та реєструють його у Пенсійному фонді, держава бере на себе часткову або навіть повну оплату орендної плати.
За словами народного депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова, люди з низьким рівнем доходів можуть розраховувати на 100% компенсацію. Про це він сказав в ефірі Ранок.LIVE, передає 24 Канал.
Як це працює?
Тобто у разі офіційної оренди житло для них фактично стане безкоштовним. Ті ж, хто має стабільний заробіток, отримають часткове відшкодування.
Це так звана субсидія на оренду житла для ВПО, яка дозволяє орендувати житло офіційно та уникати ризиків неформальних домовленостей,
– пояснив Фролов.
Втім, система наразі стикається з проблемами. Багато власників квартир відмовляються укладати офіційні договори через податкове навантаження: сьогодні це:
- 18% ПДФО,
- 5% військового збору.
Ринок оренди нерухомості планують вивести з тіні
Щоб вивести ринок з тіні, готується пакет змін:
- звільнення від податків для тих, хто здає житло переселенцям;
- скасування обов'язкового декларування доходів від оренди.
За словами Фролова, це зробить співпрацю вигідною для всіх сторін: ВПО отримають офіційне житло та компенсацію, власники – легальний дохід без податкових зобов'язань, а держава – контроль над ринком оренди.