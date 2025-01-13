Хто може претендувати на допомогу

Завдяки оновленим правилам програми, внутрішньо переміщені особи з будь-якої області України тепер мають право подати заявку на отримання субсидії, повідомляє 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Раніше фінансова допомога була доступна лише для переселенців у дев'яти областях України, та потім її розширили.

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Так само цього місяця почне працювати ще одна програма Зимової підтримки – прийом заявок на субсидію для оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Це допоможе тисячам наших громадян у цей непростий час.

Отримати допомогу зможуть ВПО, чиї витрати на оренду перевищують 20% сумарного доходу сім'ї чи особи.

Розмір субсидії визначатиметься індивідуально, з урахуванням таких факторів:

  • рівень доходів сім'ї;
  • кількість її членів;
  • вартість оренди житла.

Підтримка для власників житла

Уряд запровадив заходи для заохочення власників нерухомості, які офіційно укладатимуть договори оренди з внутрішньо переміщеними особами (ВПО).

Ключові моменти:

  • Власникам житла компенсують частину податкових зобов'язань, включаючи податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний податок.
  • Розмір компенсації визначатиметься відповідно до граничної вартості оренди, встановленої Пенсійним фондом України, але не перевищуватиме фактичної щомісячної плати за договором.

Зауважте! Орендарі, які користуються цими програмами, зможуть у майбутньому отримати право власності на орендоване житло. Деталі цієї ініціативи будуть оголошені пізніше.