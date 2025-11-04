Комуналка 17 тисяч гривень у Києві: міф чи реальність

Українців шокувала історія з відео, яке набирає популярності у соцмережах, про платіж за комунальні послуги вартістю 17 тисяч гривень. Кадри викликали хвилю дискусій – користувачі діляться власними історіями.

Деякі коментатори вважають, що ціна надто висока і це помилка системи, пише 24 Канал із посиланням на тікток українки.

Чому вийшла така сума?

У відео авторка показує розрахунки за всі послуги, які разом утворюють суму 17 тисяч гривень.

Рахунок за світло склав 3 353 гривні. У Києві тариф на електроенергію залишається сталим – 4,32 гривні за кіловат.

Окремою частиною у платіжці вказана вода – окремо за холодну та гарячу, загалом майже 1 200 гривень. Частину суми сформували невеликі платежі за фільтровану воду, охорону, інтернет, вивезення сміття, використання генератора для ліфтів.

Важливо! Найбільшу суму становила теплоенергія вартістю 4 000 гривень за місяць. Авторка відео пояснила це відсутністю лічильників, тому нарахування здійснюється за квадратурою.

Після підрахунку загальна сума вийшла близько 9 тисяч гривень, а з урахуванням податків – 12 тисяч гривень. Також до суми додали оплату за обслуговування прибудинкової території.

Як реагують люди у соцмережах?

У коментарях користувачі розділилися на два табори. Частина пише, що така сума для зими не є надзвичайною, особливо якщо мова йде про велику квартиру без лічильників. Інші впевнені – платежі завищені, тому треба все перевіряти.

Окремо виникло обговорення про тариф на світло. Але у квартирі, за словами авторки, постійно працюють комп'ютери, тепла підлога у ванній кімнаті, духовка, холодильник, пральна та сушильна машини.

Цікаво! Є й радикальні коментатори, які радять переїжджати. Авторка відео наголошує, що немає сенсу терміново шукати квартиру, бо за передчасний з'їзд доведеться заплатити 100 тисяч гривень за умовами договору.

Як вид опалення впливає на суму платежів?