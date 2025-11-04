Коммуналка 17 тысяч гривен в Киеве: миф или реальность

Украинцев шокировала история с видео, которое набирает популярность в соцсетях, о платеже за коммунальные услуги стоимостью 17 тысяч гривен. Кадры вызвали волну дискуссий – пользователи делятся собственными историями.

Некоторые комментаторы считают, что цена слишком высока и это ошибка системы, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток украинки.

Смотрите также Рынок аренды в нокауте: сколько теперь стоит жилье в Киеве

Почему получилась такая сумма?

В видео автор показывает расчеты за все услуги, которые вместе образуют сумму 17 тысяч гривен.

Счет за свет составил 3 353 гривны. В Киеве тариф на электроэнергию остается постоянным – 4,32 гривны за киловатт.

Отдельной частью в платежке указана вода – отдельно за холодную и горячую, всего почти 1 200 гривен. Часть суммы сформировали небольшие платежи за фильтрованную воду, охрану, интернет, вывоз мусора, использование генератора для лифтов.

Важно! Наибольшую сумму составила теплоэнергия стоимостью 4 000 гривен в месяц. Автор видео объяснила это отсутствием счетчиков, поэтому начисление осуществляется по квадратуре.

После подсчета общая сумма получилась около 9 тысяч гривен, а с учетом налогов – 12 тысяч гривен. Также к сумме добавили оплату за обслуживание придомовой территории.

Как реагируют люди в соцсетях?

В комментариях пользователи разделились на два лагеря. Часть пишет, что такая сумма для зимы не является чрезвычайной, особенно если речь идет о большой квартире без счетчиков. Другие уверены – платежи завышены, поэтому надо все проверять.

Отдельно возникло обсуждение о тарифе на свет. Но в квартире, по словам автора, постоянно работают компьютеры, теплый пол в ванной комнате, духовка, холодильник, стиральная и сушильная машины.

Интересно! Есть и радикальные комментаторы, которые советуют переезжать. Автор видео отмечает, что нет смысла срочно искать квартиру, потому что за преждевременный съезд придется заплатить 100 тысяч гривен по условиям договора.

Как вид отопления влияет на сумму платежей?