Київська Namelaka перемогла на міжнародному конкурсі дизайну: що підкорило журі

Дизайн київської кондитерської Namelaka визнали найкращим серед кафе Європи у 2026 році. Особливу увагу міжнародного журі привернув колір, який став головним елементом інтер'єру.

Чому дизайн Namelaka визнали найкращим серед кафе Європи

Кондитерська Namelaka перемогла в категорії "Європа – кафе" на міжнародній премії The Restaurant & Bar Design Awards 2026, повідомили організатори.

В основу оформлення кондитерської заклали ідею розповісти історію України через знайомі з дитинства смаки та спогади. Одним із джерел натхнення стала рукописна книга рецептів. Дизайнери хотіли передати через інтер'єр відчуття, пов'язані з родинними традиціями та дитинством.

Namelaka у Києві / Фото The Restaurant & Bar Design Awards 2026

Проєкт створила українська студія Nemov під керівництвом дизайнерів Романа Мовляйка та Єлизавети Редкіної. Замість традиційних мудбордів, на яких зазвичай збирають приклади кольорів, матеріалів і майбутнього оформлення, команда Nemov спочатку вивчає характер та ідею проєкту. Дизайнери називають це аналізом його ДНК. Після цього вони шукають образи й асоціації, пов'язані з культурою, емоціями та спогадами.

Колір допоміг об'єднати різні елементи інтер'єру в єдине ціле. Він став не просто частиною оформлення, а способом передати задум дизайнерів. Саме використання кольору особливо відзначила суддя премії Сара Фелч, віцепрезидентка з дизайну Kerzner International.

Крім перемоги серед європейських кафе, Namelaka потрапила до короткого списку в категорії "Європа – колір". Однак нагороду в цій номінації отримав ресторан здорового харчування Superchulo в Мадриді.

Namelaka у Києві / Фото The Restaurant & Bar Design Awards 2026

Нагадаємо, 6 березня 2026 року в центрі Києва відкрилася друга кондитерська Namelaka поблизу театру оперети. Фасад будівлі повністю перефарбували в рожевий колір, що викликало обговорення в соцмережах через його контраст із рештою будівлі.