Почему дизайн Namelaka признали лучшим среди кафе Европы

Кондитерская Namelaka победила в категории "Европа – кафе" на международной премии The Restaurant & Bar Design Awards 2026, сообщили организаторы.

В основу оформления кондитерской легла идея рассказать историю Украины через знакомые с детства вкусы и воспоминания. Одним из источников вдохновения стала рукописная книга рецептов. Дизайнеры хотели передать через интерьер ощущения, связанные с семейными традициями и детством.

Namelaka в Киеве / Фото The Restaurant & Bar Design Awards 2026

Проект создала украинская студия Nemov под руководством дизайнеров Романа Мовляйко и Елизаветы Редкиной. Вместо традиционных мудбордов, на которых обычно собирают примеры цветов, материалов и будущего оформления, команда Nemov сначала изучает характер и идею проекта. Дизайнеры называют это анализом его ДНК. После этого они ищут образы и ассоциации, связанные с культурой, эмоциями и воспоминаниями.

Цвет помог объединить различные элементы интерьера в единое целое. Он стал не просто частью оформления, а способом передать замысел дизайнеров.

Именно использование цвета особо отметила судья премии Сара Фелч, занимающая должность вице-президента по дизайну в Kerzner International. Помимо победы среди европейских кафе, Namelaka вошла в шорт-лист в категории "Европа – цвет". Однако награду в этой номинации получил ресторан здорового питания Superchulo в Мадриде.

Namelaka в Киеве / Фото The Restaurant & Bar Design Awards 2026

Напомним, 6 марта 2026 года в центре Киева открылась вторая кондитерская Namelaka рядом с театром оперетты. Фасад здания полностью перекрасили в розовый цвет, что вызвало обсуждение в соцсетях из-за его контраста с остальной частью здания.