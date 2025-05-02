Під стільницею – ванна: у Дніпрі продають підозріло дешеву квартиру, але кухня все пояснює
- У Дніпрі продають квартиру з дивним плануванням – кухня поєднана з ванною.
- Однак її вартість дуже низька, враховуючи середню ціну за двокімнатне житло в Дніпрі.
У Дніпрі продають квартиру, де в межах одної кімнати облаштували майже все. Власникам навіть дивним чином вдалося об'єднати кухню і ванну.
Оголошення про продаж квартири миттєво поширили місцеві телеграм-канали, що викликало безліч дискусій. Житло назвали трансформером з огляду на незвичайне планування кухні, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані з оголошення на OLX та місцеві пабліки.
Зверніть увагу Ціни знову змінилися: скільки коштує оренда квартир у західних містах і де найдешевше
Квартира з кухнею-ванною у Дніпрі
Помешкання має площу 42,5 квадратного метра, а його вартість становить всього 13,5 тисячі доларів. В оголошенні вказано, що квартира – двокімнатна, а, за даними ЛУН, середня вартість такого житла в Дніпрі становить 45 тисяч доларів.
Кухня з прихованою ванною / Фото DIM.RIA
Багато обговорень викликала кухня, де ванна "маскується під кухонну стільницю". А впритул до неї стоять мийка та плита. Це дизайнерське рішення користувачі назвали радикальним підходом до мінімалізму.
Залишилось тільки унітаз прикрутити до табуретки – і можна не вставати взагалі,
– жартують у місцевому пабліку.
Ванна під стільницею / Фото DIM.RIA
Туалет у квартирі є – він розташований далі коридором. На фото видно, що ремонт у квартирі не робили давно. Там старі шпалери, підлога та меблі в ненайкращому стані. Однак помешкання в житловому стані й, враховуючи ціну, пропозиція дуже вигідна.
Окрема туалетна кімната / Фото DIM.RIA
До слова, оголошення про продаж квартири більше не доступне. Очевидно, оригінальне помешкання знайшло свого власника.