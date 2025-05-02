Объявление о продаже квартиры мгновенно распространили местные телеграмм-каналы, что вызвало множество дискуссий. Жилье назвали трансформером, учитывая необычную планировку кухни, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные из объявления на OLX и местные паблики.

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Квартира с кухней-ванной в Днепре

Помещение имеет площадь 42,5 квадратного метра, а его стоимость составляет всего 13,5 тысячи долларов. В объявлении указано, что квартира – двухкомнатная, а, по данным ЛУН, средняя стоимость такого жилья в Днепре составляет 45 тысяч долларов.



Кухня со скрытой ванной / Фото DIM.RIA

Много обсуждений вызвала кухня, где ванна "маскируется под кухонную столешницу". А вплотную к ней стоят мойка и плита. Это дизайнерское решение пользователи назвали радикальным подходом к минимализму.

Осталось только унитаз прикрутить к табуретке – и можно не вставать вообще,

– шутят в местном паблике.



Ванная под столешницей / Фото DIM.RIA

Туалет в квартире есть – он расположен дальше по коридору. На фото видно, что ремонт в квартире не делали давно. Там старые обои, пол и мебель в не самом лучшем состоянии. Однако помещение в жилом состоянии и, учитывая цену, предложение очень выгодное.



Маленькая спальня / Фото OLX



Отдельная туалетная комната / Фото DIM.RIA

К слову, объявление о продаже квартиры больше не доступно. Очевидно, оригинальное помещение нашло своего владельца.