Придбання власного місця для авто часто здається простою формальністю, але приховує безліч юридичних пасток. Купівля гаража може обернутися проблемами, якщо після передачі грошей з'ясується, що продавець не мав права розпоряджатися ним або земля оформлена неналежним чином.

Що варто з'ясувати найперше

Перш ніж обговорювати ціну за гараж, покупцеві варто з'ясувати, який саме об'єкт пропонує продавець, розповідає 24 канал.

Як правило, у якості гаража продають:

окрему нерухомість із зареєстрованим правом власності;

гаражний бокс у кооперативі;

або металеву конструкцію, встановлену на певному місці.

Різниця важлива, оскільки передача права власності на нерухомість і передача права користування гаражем чи місцем у кооперативі відбувається по-різному.

Тому спочатку слід попросити показати документи, які підтверджують статус об'єкта. Якщо гараж оформлений як нерухомість, продавець має надати документ на право власності та відомості про державну реєстрацію.

Також варто перевірити технічний паспорт. Адреса, номер боксу, площа та інші характеристики в документах мають відповідати гаражу, який оглядає покупець.

Як перевірити власника та землю під будівлею

Далі необхідно переконатися, що людина, яка продає гараж, справді має на це право. Для цього потрібно перевірити оригінал правовстановлюючого документа та актуальні відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У реєстрі можна з'ясувати:

хто є власником об'єкта;

чи є співвласники;

та чи зареєстровані обтяження.

Зокрема, варто перевірити наявність арешту, іпотеки або заборони на відчуження.

Якщо гараж продає представник власника, слід попросити нотаріальну довіреність і встановити, чи має він повноваження саме на продаж нерухомості.

На що звернути увагу в гаражному кооперативі

Якщо об'єкт розташований у кооперативі, звичайної членської книжки чи довідки від голови недостатньо для підтвердження права власності. Варто звернутися до його керівництва та попросити надати інформацію про бокс і продавця, щоб дізнатися:

чи є продавець членом кооперативу;

чи повністю сплачений пайовий внесок, якщо це має значення для оформлення права;

чи немає заборгованості за членськими та іншими внесками;

чи є борги за електроенергію та інші послуги;

які документи потрібні для переоформлення членства або передачі гаража.

Усі ці нюанси варто з'ясувати до того, як вдарити по руках, щоб не відповідати за чужі борги.

Зауважте! Щоб безпечно передати гроші за гараж, не варто переказувати завдаток лише на підставі оголошення або фото документів у месенджері. Спочатку слід перевірити продавця, об'єкт і його юридичний статус, а умови попередньої оплати зафіксувати письмово. Якщо продавець починає квапити або відмовляється показувати оригінали документів, краще одразу зупинити угоду та звернутися до нотаріуса.

Нагадаємо, в Україні для будівництва гаража в кооперативі важливо, щоб земельна ділянка була належним чином оформлена, а сам кооператив мав документи на землю або право користування нею. Якщо ж гараж зведений самовільно на прибудинковій території без необхідних погоджень, йому може загрожувати демонтаж.