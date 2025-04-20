Де можна будувати гараж
Якщо ви плануєте звести гараж, то спочатку з'ясуйте, де саме можна будувати, і які є вимоги закону, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Інакше можна отримати штраф або припис на демонтаж.
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Гараж на приватній земельній ділянці (біля будинку) будувати можна, якщо:
- ділянка має цільове призначення: "для будівництва і обслуговування житлового будинку";
- гараж – не багатоповерховий і не порушує будівельні норми.
Для цього потрібно подати повідомлення про початок будівельних робіт до ДАБІ (тепер ДІАМ), а після завершення – зареєструвати право власності на гараж.
Гараж у кооперативі будувати можна, якщо:
- ви є членом гаражного кооперативу;
- ділянка оформлена, і є документи на землю/користування.
Зверніть увагу! У багатьох гаражних кооперативах земля досі не приватизована – тоді питання будівництва може бути проблемним або взагалі незаконним.
Де будувати заборонено
Самовільне будівництво на прибудинковій території (місто, двір) заборонено без погодження з:
- співвласниками будинку;
- місцевою владою;
- та без належного цільового призначення землі.
Такий гараж буде під загрозою демонтажу.
Які діють обмеження
Обмеження та норми:
- відступи від меж ділянки: не менше 1 метра до сусідньої межі;
- відстань до житлового будинку: не менше 6 метрів;
- не можна будувати на землях сільськогосподарського призначення без зміни цільового використання;
- не допускається перекривати доступ або комунікації.
Важливо! Будівництво гаража можливе, якщо земля належним чином оформлена, а ви дотримались всіх містобудівних норм. Тому краще запитати юриста до будівництва, ніж захищати вже збудований гараж у суді.