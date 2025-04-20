Де можна будувати гараж

Якщо ви плануєте звести гараж, то спочатку з'ясуйте, де саме можна будувати, і які є вимоги закону, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Інакше можна отримати штраф або припис на демонтаж.

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Гараж на приватній земельній ділянці (біля будинку) будувати можна, якщо:

ділянка має цільове призначення: "для будівництва і обслуговування житлового будинку";

гараж – не багатоповерховий і не порушує будівельні норми.

Для цього потрібно подати повідомлення про початок будівельних робіт до ДАБІ (тепер ДІАМ), а після завершення – зареєструвати право власності на гараж.

Гараж у кооперативі будувати можна, якщо:

ви є членом гаражного кооперативу;

ділянка оформлена, і є документи на землю/користування.

Зверніть увагу! У багатьох гаражних кооперативах земля досі не приватизована – тоді питання будівництва може бути проблемним або взагалі незаконним.

Де будувати заборонено

Самовільне будівництво на прибудинковій території (місто, двір) заборонено без погодження з:

співвласниками будинку;

місцевою владою;

та без належного цільового призначення землі.

Такий гараж буде під загрозою демонтажу.

Які діють обмеження

Обмеження та норми:

відступи від меж ділянки: не менше 1 метра до сусідньої межі;

відстань до житлового будинку: не менше 6 метрів;

не можна будувати на землях сільськогосподарського призначення без зміни цільового використання;

не допускається перекривати доступ або комунікації.

Важливо! Будівництво гаража можливе, якщо земля належним чином оформлена, а ви дотримались всіх містобудівних норм. Тому краще запитати юриста до будівництва, ніж захищати вже збудований гараж у суді.