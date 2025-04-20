Где можно строить гараж

Если вы планируете возвести гараж, то сначала выясните, где именно можно строить, и какие есть требования закона, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Иначе можно получить штраф или предписание на демонтаж.

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Гараж на частном земельном участке (возле дома) строить можно, если:

участок имеет целевое назначение: "для строительства и обслуживания жилого дома";

гараж – не многоэтажный и не нарушает строительные нормы.

Для этого нужно подать уведомление о начале строительных работ в ГАСИ (теперь ГИАМ), а после завершения – зарегистрировать право собственности на гараж.

Гараж в кооперативе строить можно, если:

вы являетесь членом гаражного кооператива;

участок оформлен, и есть документы на землю/пользование.

Обратите внимание! Во многих гаражных кооперативах земля до сих пор не приватизирована – тогда вопрос строительства может быть проблемным или вообще незаконным.

Где строить запрещено

Самовольное строительство на придомовой территории (город, двор) запрещено без согласования с:

совладельцами дома;

местными властями;

и без надлежащего целевого назначения земли.

Такой гараж будет под угрозой демонтажа.

Какие действуют ограничения

Ограничения и нормы:

отступы от границ участка: не менее 1 метра до соседней границы;

расстояние до жилого дома: не менее 6 метров;

нельзя строить на землях сельскохозяйственного назначения без изменения целевого использования;

не допускается перекрывать доступ или коммуникации.

Важно! Строительство гаража возможно, если земля надлежащим образом оформлена, а вы придерживались всех градостроительных норм. Поэтому лучше спросить юриста до строительства, чем защищать уже построенный гараж в суде.