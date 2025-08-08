Після повномасштабного вторгнення пріоритети українців при виборі житла змінилися. Все більше людей купують житло у віддалених від фронту регіонах.

Про те, де українці в умовах війни більше купують квартири, 24 Каналу в ексклюзивних коментарях розповіли експертки.

Читайте також Що зараз краще купувати – житло на вторинці чи в новобудові

Житло в яких регіонах має більший попит?

За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи, для купівлі житлової нерухомості українці дедалі частіше обирають західні області. Така покупка розглядається як своєрідне страхування на випадок загострення ситуації на фронті. Люди інвестують у житло на Заході, а потім повертаються додому у свої регіони.

Але у разі, якщо лінія фронту підійде ближче до їхнього міста, вони матимуть безпечне місце для переїзду,

– пояснює експертка.

Покупці переважно віддають перевагу квартирам з готовим ремонтом – не стільки через бажання зекономити, скільки через нестачу часу на облаштування. Навіть якщо житло не ідеальне, можливість одразу заїхати та жити є вагомим аргументом на його користь.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Яке планування тепер обирають українці?

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак відзначає зміну попиту на типи житла: останнім часом родини, які змушені були вивезти близьких із тимчасово окупованих або небезпечних регіонів, частіше шукають більші квартири.

На первинному ринку особливо цінуються так звані європланування: квартири з просторими кухнями-вітальнями від 17 квадратних метрів і окремими спальнями площею 11 – 13 квадратів. Найбільше попиту мають варіанти площею від 55 до 85 квадратів – серед них і 1-, і 2-, і навіть 3-кімнатні квартири.