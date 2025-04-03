Які квартири найактивніше купують у 2025 році та чому

На ринку нерухомості завжди є квартири, які купують швидше, ніж інші. Зокрема, на рівень ліквідності впливає ціна та ремонт у помешканні.

Про те, які квартири розлітаються цьогоріч, 24 Канал розповідає з посиланням на коментар оглядачки ринку нерухомості України Вікторії Берещак Новини.LIVE.

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Які квартири купують найчастіше

Як розповіла експертка, є квартири, яким українці віддають перевагу серед інших:

Готове житло з ремонтом на вторинному ринку. Такий варіант приваблює тим, що не потребує додаткових витрат грошей та часу на облаштування житла.

Доступні квартири у сегменті 750 – 950 доларів за квадратний метр. Цей ціновий діапазон є "золотою серединою" між якістю і доступністю.

Одно- і двокімнатне житло європланування (площа – 45 – 73 квадратних метрів). Такі пропозиції – це оптимальне співвідношення простору та ціни.

Квартири, в яких є простора кухня-вітальня (15 – 17 квадратних метрів). Такий варіант відповідає сучасним тенденціям функціонального використання простору.

Зауважимо, інколи продати квартиру дуже складно або навіть неможливо. Ускладнюють цей процес певні фінансові, юридичні та господарські обмеження.



Найактивніше українці купують квартири з ремонтом і просторою кухнею-вітальнею / Фото Pexels

Яка ситуація з продажем житла загалом

Ринок вторинного житла поступово оживає, однак різкої активності не фіксують.

Бачимо поступове пробудження ринку. Це не бум, але стабільне зростання інтересу з боку покупців,

– пояснила Вікторія Берещак.

У 2025 році продаж квартири далекі від довоєнних показників, однак є позитивна тенденція. За результатами першого кварталу, на первинному ринку продажі житла зросли на кілька відсотків.

"Ми зафіксувалися на рівні 18 – 20% від довоєнних обсягів. Зараз маємо ще плюс 5 – 7%. Протягом наступних трьох місяців є шанс вийти на показник 25 – 30%", - зазначила оглядачка ринку.

Попит пожвавлюється не тільки у таких великих містах як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Ужгород, а й у регіональних центрах – Вінниці, Полтаві, Тернополі.