Як купити квартиру без першого внеску: варіанти, доступні українцям

Придбати квартиру взагалі без першого внеску за стандартною іпотекою в Україні практично неможливо, однак є способи суттєво зменшити суму власних коштів на старті. Зокрема, частину або весь перший внесок у певних випадках можна покрити державною допомогою, житловим сертифікатом чи місцевими програмами підтримки.

єОселя: як зменшити перший внесок

Одним із головних інструментів для купівлі житла в Україні залишається державна програма єОселя. За її стандартними умовами позичальник віком від 26 років має внести щонайменше 20% вартості квартири, а для людей віком до 25 років включно мінімальний внесок становить 10%.

Тобто формально оформити єОселю взагалі без першого внеску не можна. Водночас у 2026 році існують механізми, завдяки яким покупцю не обов'язково оплачувати всю необхідну суму зі власних заощаджень.

Зверніть увагу! Один із таких варіантів передбачений для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових територій. Держава компенсує до 70% першого внеску за іпотекою, але сума компенсації не може перевищувати 30% вартості житла. Також передбачена компенсація 70% щомісячних платежів протягом першого року кредитування та до 40 тисяч гривень супутніх витрат на оформлення іпотеки.

Наприклад, якщо перший внесок за конкретною квартирою становить 400 тисяч гривень, потенційно держава може компенсувати до 280 тисяч гривень, якщо позичальник відповідає всім вимогам програми. Решту суми потрібно буде сплатити самостійно.

Водночас для участі в програмі є низка вимог до позичальника та самого житла. Зокрема, для отримання компенсації діють обмеження щодо наявності нерухомості, її відчуження протягом останніх 36 місяців та вартості квартири. Для відповідних категорій максимальна вартість житла, на яку поширюється цей механізм, становить 2 мільйони гривень.

Ще один варіант – житловий сертифікат єВідновлення. Його можна використати для покриття першого внеску за єОселею. У такому випадку сертифікат фактично замінює частину власних коштів покупця.

Важливо! У 2026 році уряд також розширював механізми поєднання житлових ваучерів та єОселі для окремих категорій ВПО. Зокрема, передбачена можливість використовувати житловий ваучер як початковий внесок за іпотекою, хоча для повноцінного запуску конкретного механізму необхідні відповідні законодавчі процедури.

Місцеві програми та розтермінування: які є альтернативи

Ще один шлях зменшити потребу у великій сумі на старті – регіональні та місцеві програми підтримки покупців житла. У 2026 році в Україні діяли десятки таких програм, які можуть передбачати часткову компенсацію першого внеску, відсоткової ставки або фіксовану фінансову допомогу. Умови залежать від конкретної області чи громади.

Зверніть увагу! Найчастіше така підтримка спрямована на окремі категорії громадян – військових, ветеранів, ВПО, медиків, педагогів, науковців та інших працівників, яких громади хочуть залучити або втримати в регіоні.

Тому перед оформленням іпотеки варто перевірити не лише умови державної єОселі, а й програми, які діють у конкретному місті чи області. Іноді місцева компенсація може суттєво зменшити суму, яку покупцю потрібно внести самостійно.

Ще один варіант – розтермінування від забудовника. Воно відрізняється від банківської іпотеки: покупець домовляється безпосередньо з девелопером про графік внесення коштів. На ринку є пропозиції з меншим стартовим платежем, довшим строком виплат та індивідуальними графіками.

Проте розтермінування не означає автоматично купівлю квартири взагалі без грошей. У більшості випадків забудовник все одно вимагатиме певний початковий платіж, а залишок покупець сплачуватиме частинами. Тому перед підписанням договору потрібно уважно перевірити кінцеву ціну квартири, строки платежів, можливі штрафи та умови у випадку затримки будівництва.

Враховуйте! Окрім першого внеску покупцеві можуть знадобитися кошти на супутні витрати: оформлення угоди, страхування, банківські комісії, оцінку нерухомості та нотаріальні послуги. Навіть якщо сам перший внесок покривається державною допомогою, це не завжди означає, що покупець взагалі не матиме витрат під час оформлення.

Отже, купити квартиру абсолютно без власних коштів в Україні складно, але для окремих категорій громадян це можна наблизити до реальності завдяки державним і місцевим програмам. Найбільш показовий приклад – компенсація до 70% першого внеску для ВПО та мешканців прифронтових територій, а також використання житлових сертифікатів для фінансування початкового платежу.

Нещодавно ми писали, що перед купівлею квартири недостатньо перевірити її стан, документи на право власності та ціну. Варто з'ясувати, чи немає за житлом боргів за комунальні послуги, внесків до ОСББ або інших зобов'язань, які можуть стати неприємним сюрпризом уже після оформлення угоди.