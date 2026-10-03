Чи можуть борги залишитися після купівлі

Факт купівлі квартири не означає, що покупець автоматично погоджується оплачувати всі старі рахунки продавця, але на практиці борг може стати причиною суперечок із постачальниками послуг, повідомляє "Київський ріелтор".

Тому питання заборгованості краще закрити ще до нотаріального оформлення.

Попросіть продавця показати платіжки

Перше, що варто зробити перед купівлею квартири, – попросити актуальні рахунки за електроенергію, газ, воду, опалення, утримання будинку та інші послуги. Але покладатися лише на них не варто. До підписання договору покупцеві краще самостійно перевірити кілька речей.

Подивіться не лише на суму до сплати, а й на показники лічильників та період, за який нараховані кошти. Якщо цифри викликають запитання, попросіть продавця отримати довідку про відсутність заборгованості у відповідного постачальника.

Особливо уважно варто перевірити ситуацію, якщо квартира довго стояла порожньою або власник говорить, що давно не користувався окремими послугами.

Перевірте продавця в реєстрі боржників

Комунальні борги – не єдине, на що варто звернути увагу. Якщо щодо власника відкрито виконавче провадження, майно може опинитися під арештом або щодо нього можуть діяти інші обмеження.

Тому перед внесенням завдатку варто перевірити продавця в Єдиному реєстрі боржників. Це можна зробити онлайн за персональними даними людини.

Але сама відсутність запису в реєстрі ще не означає, що з квартирою точно немає проблем. Окремо потрібно перевірити саме нерухомість.

Перевірте, чи немає арешту на квартиру

Інформацію про право власності та зареєстровані обтяження нерухомості можна перевірити через Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Покупцеві важливо переконатися, що квартира справді належить продавцю, а на ній немає арешту, іпотеки, заборони відчуження чи іншого обтяження, яке може перешкодити продажу.

Цю перевірку не варто відкладати на день підписання договору. Якщо покупець уже передав гроші, вирішувати проблему з документами може бути значно складніше.

Не забудьте про ОСББ

Якщо будинок обслуговує ОСББ, окремо запитайте про внески на утримання будинку та можливі борги.

Навіть якщо продавець показав квитанції за комунальні послуги, це не завжди дає повну картину. В ОСББ можуть бути окремі нарахування – наприклад, щомісячні внески або платежі на ремонт. Попросіть продавця взяти актуальну довідку про розрахунки з ОСББ або інший документ, який підтверджує відсутність заборгованості.

Зафіксуйте все в договорі

Якщо на момент продажу є неврегульовані платежі, сторони мають чітко визначити, хто і коли їх сплачує.

У договорі купівлі-продажу можна зафіксувати, що продавець відповідає за борги, які виникли до дати передачі квартири, а покупець – за платежі після оформлення права власності.

Також варто зафіксувати показники всіх лічильників на момент передачі житла. Це допоможе уникнути суперечок щодо того, за який період виникла заборгованість.

Що перевірити перед завдатком

Перед тим як передавати продавцеві гроші, покупцеві варто мати на руках або хоча б побачити:

актуальні платіжки за комунальні послуги;

інформацію про розрахунки з ОСББ або управителем;

показники лічильників;

інформацію про відсутність зареєстрованих обтяжень квартири;

результати перевірки продавця в реєстрі боржників;

документи, що підтверджують право власності.

Якщо продавець не хоче показувати платіжки, уникає запитань про борги або наполягає на швидкому внесенні завдатку без перевірки документів, краще не поспішати з передачею грошей.

Квартира може виглядати привабливо на перегляді, але її юридична історія та фінансові зобов'язання не менш важливі. Кілька перевірок до підписання договору можуть заощадити покупцеві значно більше часу і коштів, ніж спроби розібратися з проблемами вже після купівлі.

Нагадаємо, що продати квартиру лише з технічним паспортом обʼєкта не вийде. Такий документ містить лише технічні характеристики оселі і не містить інформації про права власності на конкретний обʼєкт.