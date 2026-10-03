Могут ли остаться долги после покупки

Факт покупки квартиры не означает, что покупатель автоматически соглашается оплачивать все старые счета продавца, но на практике долг может стать причиной споров с поставщиками услуг, сообщает"Киевский риэлтор".

Поэтому вопрос задолженности лучше урегулировать еще до нотариального оформления.

Попросите продавца показать платежки

Первое, что стоит сделать перед покупкой квартиры, – попросить актуальные счета за электроэнергию, газ, воду, отопление, содержание дома и другие услуги. Но полагаться только на них не стоит. До подписания договора покупателю лучше самостоятельно проверить несколько моментов.

Обратите внимание не только на сумму к оплате, но и на показания счетчиков и период, за который начислены средства. Если цифры вызывают запитання, попросите продавца получить справку об отсутствии задолженности у соответствующего поставщика.

Особенно внимательно стоит проверить ситуацию, если квартира долго стояла пустой или владелец говорит, что давно не пользовался отдельными услугами.

Проверьте продавца в реестре должников

Коммунальные долги – не единственное, на что стоит обратить внимание. Если в отношении владельца открыто исполнительное производство, имущество может оказаться под арестом или в отношении него могут действовать другие ограничения.

Поэтому перед внесением задатка стоит проверить продавца в Едином реестре должников. Это можно сделать онлайн по личным данным человека.

Но само по себе отсутствие записи в реестре еще не означает, что с квартирой точно нет проблем. Отдельно нужно проверить саму недвижимость.

Проверьте, нет ли ареста на квартиру

Информацию о праве собственности и зарегистрированных обременениях недвижимости можно проверить через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Покупателю важно убедиться, что квартира действительно принадлежит продавцу, а на ней нет ареста, ипотеки, запрета на отчуждение или иного обременения, которое может помешать продаже.

Эту проверку не стоит откладывать до дня подписания договора. Если покупатель уже передал деньги, решить проблему с документами может быть значительно сложнее.

Не забудьте про ОСМД

Если дом обслуживает ОСМД, отдельно поинтересуйтесь взносами на содержание дома и возможными долгами.

Даже если продавец показал квитанции за коммунальные услуги, это не всегда дает полную картину. В ОСМД могут быть отдельные начисления – например, ежемесячные взносы или платежи на ремонт. Попросите продавца предоставить актуальную справку о расчетах с ОСМД или другой документ, подтверждающий отсутствие задолженности.

Зафиксируйте все в договоре

Если на момент продажи имеются неурегулированные платежи, стороны должны четко определить, кто и когда их оплачивает.

В договоре купли-продажи можно оговорить, что продавец отвечает за долги, возникшие до даты передачи квартиры, а покупатель – за платежи после оформления права собственности.

Также стоит зафиксировать показания всех счетчиков на момент передачи жилья. Это поможет избежать споров о том, за какой период возникла задолженность.

Что проверить перед внесением задатка

Прежде чем передавать продавцу деньги, покупателю следует иметь на руках или хотя бы ознакомиться с:

актуальные платежки за коммунальные услуги;

информацию о расчетах с ОСМД или управляющим;

показания счетчиков;

информацию об отсутствии зарегистрированных обременений квартиры;

результаты проверки продавца в реестре должников;

документы, подтверждающие право собственности.

Если продавец не хочет показывать платежки, уклоняется от вопросов о долгах или настаивает на скорейшей уплате задатка без проверки документов, лучше не спешить с передачей денег.

Квартира может выглядеть привлекательно при осмотре, но ее юридическая история и финансовые обязательства не менее важны. Несколько проверок до подписания договора могут сэкономить покупателю гораздо больше времени и средств, чем попытки разобраться с проблемами уже после покупки.

Напомним, что продать квартиру только с техническим паспортом объекта не обойтись. Такой документ содержит лишь технические характеристики жилья и не содержит информации о правах собственности на конкретный объект.