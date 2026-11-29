Українці можуть придбати квартиру в новобудові за державною програмою доступної іпотеки єОселя, зокрема ще на етапі будівництва. Водночас перед оформленням кредиту потрібно перевірити, чи відповідає об'єкт вимогам програми та чи акредитований він банком-партнером.

Чи можна купити квартиру в новобудові за єОселею з 1 грудня

Так, українці можуть придбати квартиру в новобудові за програмою єОселя, повідомляє Укрінфожитло. Причому скористатися пільговою іпотекою можна не лише для купівлі вже готового помешкання, а й для придбання майнових прав на квартиру в будинку, який ще будують.

Важливо, що 1 грудня 2026 року не є датою запровадження нового дозволу на купівлю квартир у новобудовах. Така можливість уже передбачена чинними умовами програми. Тому з початком грудня українці зможуть і надалі оформлювати іпотеку на відповідне житло, якщо вони та обраний об'єкт відповідають установленим критеріям.

Зверніть увагу! Згідно з правилами єОселі, майнові права на квартиру можна придбати лише в будинку, який акредитований банком – учасником програми. Перевірити перелік доступних об'єктів можна на сайті Укрфінжитла. Це важливо, адже не кожна новобудова автоматично підпадає під державну програму.

Також потрібно враховувати вимоги до самого позичальника. Участь у програмі можуть брати повнолітні громадяни України, які відповідають критеріям платоспроможності та належать до однієї з категорій учасників. Зокрема, це військовослужбовці, представники сектору безпеки й оборони, медики, педагоги, науковці, ветерани, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які не мають житла або володіють нерухомістю меншої за встановлену норму площі.

Які умови потрібно виконати для купівлі квартири в новобудові

Для оформлення єОселі потрібно врахувати не лише акредитацію забудовника, а й обмеження щодо площі та вартості квартири. За чинними правилами максимальна площа становить:

52,5 квадратного метра – для однієї людини;

73,5 квадратного метра – для сім'ї з двох або трьох осіб;

додатково 21 квадратний метр – на кожного наступного члена сім'ї;

максимальна площа квартири – 115,5 квадратного метра.

Для житла віком до трьох років, зокрема майнових прав на квартиру в будинку, що будується, допускається перевищення нормативної площі не більше ніж на 10%. Водночас різницю позичальник повинен покрити власними коштами. Також діють обмеження щодо граничної вартості квадратного метра та загальної ціни нерухомості.

Щодо процентних ставок, то за чинною моделлю єОселі окремі категорії громадян можуть отримати кредит під 3% річних на перші 10 років, а для інших учасників передбачена ставка 7%. Починаючи з 11-го року кредитування ставки становлять відповідно 6% та 10%. Мінімальний початковий внесок за загальним правилом становить 20%, а для молоді передбачена можливість внеску від 10%.

Важливо! Варто також звернути увагу на зміни, які уряд анонсував у жовтні 2026 року. Зокрема, було ухвалено рішення про запровадження окремої молодіжної моделі кредитування зі ставками 7%, 10% та 12% залежно від періоду користування кредитом. Для цієї моделі також передбачили можливість придбання житла, площа та вартість якого перевищуватимуть нормативні показники до 40%.

Однак ці нововведення не слід плутати зі змінами, які нібито починають діяти саме 1 грудня. Урядове рішення має окремий порядок набрання чинності, тому на цю дату потрібно орієнтуватися на чинні правила програми.

Отже, придбати квартиру в новобудові за єОселею з 1 грудня 2026 року можна. Для цього потрібно обрати акредитований об'єкт, відповідати вимогам програми та отримати схвалення банку-партнера. До речі, державна програма доступної іпотеки єОселя поширюється не лише на квартири, а й на приватні житлові будинки. Це передбачено офіційними умовами програми.