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Чи можна придбати приватний будинок за програмою єОселя

Так, державна програма доступної іпотеки єОселя поширюється не лише на квартири, а й на приватні житлові будинки. Це передбачено офіційними умовами програми, оприлюдненими на порталі Дія.

Водночас для придбання такого об'єкта нерухомості встановлені окремі обмеження. Зокрема, максимальна нормативна площа будинку становить 62,5 квадратного метра для однієї людини та 83,5 квадратного метра для сім'ї з двох або трьох осіб. За кожного наступного члена сім'ї дозволяється додатково 21 квадратний метр, але загальна площа не може перевищувати 125,5 квадратного метра.

Також має значення вік нерухомості. Відповідно до умов програми:

для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів, науковців та ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях можна придбати будинок віком до 20 років. В інших областях нерухомість має бути не старшою за три роки;

внутрішньо переміщені особи можуть придбати житло віком до 20 років у регіонах, де працює програма;

для інших категорій громадян доступні будинки, які ще будуються, або нерухомість віком до трьох років.

Крім того, будинок повинен розташовуватися на території України, яка не належить до тимчасово окупованих територій або районів активних бойових дій. Не можна придбати за програмою дачний чи садовий будинок або нерухомість, яка є пам'яткою архітектури.

Які ще умови потрібно виконати для купівлі будинку через єОселю

Окрім вимог до самого об'єкта нерухомості, покупець повинен відповідати критеріям участі в програмі. Скористатися єОселею можуть громадяни України віком від 18 років, які є платоспроможними та не старші за 70 років на момент погашення кредиту.

Також діють обмеження щодо наявного житла у власності заявника та його сім'ї. Для участі в програмі потрібно не мати житла або володіти нерухомістю, площа якої менша за встановлені нормативи. Для однієї людини це 52,5 квадратного метра, для сім'ї з двох або трьох осіб – 73,5 квадратного метра, а за кожного наступного члена сім'ї додається ще 21 квадратний метр. Житло на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій за визначених умов не враховується.

Зверніть увагу! За програмою єОселя передбачені дві базові відсоткові ставки: 3% річних для визначених пільгових категорій та 7% для інших учасників. Вони діють протягом перших 10 років кредитування, а починаючи з 11-го року становлять відповідно 6% і 10%. Максимальний строк кредиту – 20 років, а мінімальний початковий внесок становить 20% вартості житла. Для молоді віком до 25 років включно передбачений знижений перший внесок від 10%.

Важливо врахувати й одну особливість купівлі приватного будинку: вартість земельної ділянки, на якій він розташований, не входить до суми кредиту за програмою. За інформацією Sense Bank, покупець повинен оплатити її власними коштами.

Якщо площа або вартість будинку перевищує встановлені нормативи, різницю потрібно покрити за рахунок більшого початкового внеску. Для нерухомості віком до трьох років допускається перевищення нормативної площі не більш ніж на 10%. Для старшого житла таке перевищення не дозволяється.

Важливо! Щоб скористатися програмою, необхідно подати заявку через застосунок Дія, обрати пропозицію одного з банків-партнерів та пройти перевірку платоспроможності й документів. Після попереднього погодження кредиту можна обирати конкретний будинок, який відповідає вимогам програми, та оформлювати угоду купівлі-продажу.

Отже, придбати приватний будинок за програмою єОселя цілком реально. Однак перед укладенням угоди варто перевірити не лише відповідність нерухомості вимогам державної програми, а й умови фінансування земельної ділянки та остаточне рішення банку.

Раніше ми писали, що відсутність офіційного працевлаштування не завжди означає, що людина не зможе придбати житло за державною програмою єОселя. Водночас банки перевіряють платоспроможність позичальника, тому важливо розуміти, які доходи можна врахувати та якими документами їх підтвердити.