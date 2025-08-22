Б'є всі рекорди: у скільки зараз обійдеться квартира біля моря в Одесі
- В Одесі значно зросли ціни на нерухомість, зокрема, на однокімнатні квартири, які подорожчали на 15%.
- На первинному ринку середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів, з різними класами житла демонструючи різні тенденції у зростанні цін.
Попри часті обстріли в Одесі за останні пів року значно зросла вартість нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринках. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.
Вартість однокімнатних квартир зросла аж на 15%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.
Дивіться також Ціни на квартири у Вінниці зросли: чому це відбувається та які райони залишаються доступними
Яка ситуація на вторинному ринку?
За темпами зростання цін на "однушки" Одеса поступається лише Рівному, де подорожчання склало 16%. Середні ціни у місті такі:
- однокімнатні квартири – 44 тисячі доларів (+15%),
- двокімнатні – 63 тисячі доларів (+11%),
- трикімнатні – 85 тисячі доларів (+13%).
Найдорожче житло продається у Приморському та Київському районах, найдешевше – у Хаджибейському та Пересипському.
У скільки обійдеться купівля квартири в Одесі / Фото Unsplash
А як щодо новобудов?
На первинному ринку Одеси вартість житла піднялася на 10%, поступившись лише Житомиру (+11%). Середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів, залежно від класу житла:
- економ – 700 доларів (-12%),
- комфорт – 900 доларів (+8%),
- бізнес – 1 100 доларів (+12%),
- преміум – 1 690 доларів.
Опитування показало, що 40% покупців очікують подальшого зростання цін на новобудови, 28% – зниження, а 33% прогнозують стабільність. Раніше ми писали, що найбільша будівельна активність в Україні спостерігається у Києві, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях, завдяки урбанізації, розвитку житлового та комерційного секторів.