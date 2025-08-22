Попри часті обстріли в Одесі за останні пів року значно зросла вартість нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринках. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири.

Вартість однокімнатних квартир зросла аж на 15%. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ЛУН.

Дивіться також Ціни на квартири у Вінниці зросли: чому це відбувається та які райони залишаються доступними

Яка ситуація на вторинному ринку?

За темпами зростання цін на "однушки" Одеса поступається лише Рівному, де подорожчання склало 16%. Середні ціни у місті такі:

однокімнатні квартири – 44 тисячі доларів (+15%),

двокімнатні – 63 тисячі доларів (+11%),

трикімнатні – 85 тисячі доларів (+13%).

Найдорожче житло продається у Приморському та Київському районах, найдешевше – у Хаджибейському та Пересипському.



У скільки обійдеться купівля квартири в Одесі / Фото Unsplash

А як щодо новобудов?

На первинному ринку Одеси вартість житла піднялася на 10%, поступившись лише Житомиру (+11%). Середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів, залежно від класу житла:

економ – 700 доларів (-12%),

комфорт – 900 доларів (+8%),

бізнес – 1 100 доларів (+12%),

преміум – 1 690 доларів.

Опитування показало, що 40% покупців очікують подальшого зростання цін на новобудови, 28% – зниження, а 33% прогнозують стабільність. Раніше ми писали, що найбільша будівельна активність в Україні спостерігається у Києві, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях, завдяки урбанізації, розвитку житлового та комерційного секторів.