Бьет все рекорды: во сколько сейчас обойдется квартира у моря в Одессе
- В Одессе значительно выросли цены на недвижимость, в частности, на однокомнатные квартиры, которые подорожали на 15%.
- На первичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет 1 090 долларов, с разными классами жилья демонстрируя различные тенденции в росте цен.
Несмотря на частые обстрелы в Одессе за последние полгода значительно выросла стоимость недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.
Стоимость однокомнатных квартир выросла аж на 15%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.
Какова ситуация на вторичном рынке?
По темпам роста цен на "однушки" Одесса уступает только Ровно, где подорожание составило 16%. Средние цены в городе следующие:
- однокомнатные квартиры – 44 тысячи долларов (+15%),
- двухкомнатные – 63 тысячи долларов (+11%),
- трехкомнатные – 85 тысячи долларов (+13%).
Самое дорогое жилье продается в Приморском и Киевском районах, дешевле всего – в Хаджибейском и Пересипском.
Во сколько обойдется покупка квартиры в Одессе / Фото Unsplash
А как насчет новостроек?
На первичном рынке Одессы стоимость жилья поднялась на 10%, уступив лишь Житомиру (+11%). Средняя цена за квадратный метр составляет 1 090 долларов, в зависимости от класса жилья:
- эконом – 700 долларов (-12%),
- комфорт – 900 долларов (+8%),
- бизнес – 1 100 долларов (+12%),
- премиум – 1 690 долларов.
Опрос показал, что 40% покупателей ожидают дальнейшего роста цен на новостройки, 28% – снижения, а 33% прогнозируют стабильность. Ранее мы писали, что наибольшая строительная активность в Украине наблюдается в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях, благодаря урбанизации, развитию жилого и коммерческого секторов.