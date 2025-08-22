Несмотря на частые обстрелы в Одессе за последние полгода значительно выросла стоимость недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынках. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Стоимость однокомнатных квартир выросла аж на 15%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Какова ситуация на вторичном рынке?

По темпам роста цен на "однушки" Одесса уступает только Ровно, где подорожание составило 16%. Средние цены в городе следующие:

однокомнатные квартиры – 44 тысячи долларов (+15%),

двухкомнатные – 63 тысячи долларов (+11%),

трехкомнатные – 85 тысячи долларов (+13%).

Самое дорогое жилье продается в Приморском и Киевском районах, дешевле всего – в Хаджибейском и Пересипском.



Во сколько обойдется покупка квартиры в Одессе / Фото Unsplash

А как насчет новостроек?

На первичном рынке Одессы стоимость жилья поднялась на 10%, уступив лишь Житомиру (+11%). Средняя цена за квадратный метр составляет 1 090 долларов, в зависимости от класса жилья:

эконом – 700 долларов (-12%),

комфорт – 900 долларов (+8%),

бизнес – 1 100 долларов (+12%),

премиум – 1 690 долларов.

Опрос показал, что 40% покупателей ожидают дальнейшего роста цен на новостройки, 28% – снижения, а 33% прогнозируют стабильность. Ранее мы писали, что наибольшая строительная активность в Украине наблюдается в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях, благодаря урбанизации, развитию жилого и коммерческого секторов.