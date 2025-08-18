Вибір квартири – це завжди складний процес, особливо коли мовиться про її реальну вартість. Часто покупці вагаються: чи відповідає ціна рівню будівництва, матеріалам і комфорту? Експерти наголошують: визначити адекватність вартості житла можливо, якщо враховувати кілька ключових факторів.

Більше про це у коментарі 24 Каналу розповів експерт з нерухомості Назар Процик.

Що впливає на вартість житла?

На ринку нерухомості виділяють чотири основні сегменти:

економ,

комфорт,

бізнес,

преміум.

Всі вони мають певні відмінності, які обов'язково слід врахувати під час купівлі житла:

Економ-клас – найдоступніший варіант із базовими матеріалами та простим плануванням, здебільшого на околицях міста.

– найдоступніший варіант із базовими матеріалами та простим плануванням, здебільшого на околицях міста. Комфорт-клас – хороший баланс ціни та якості, сучасні планування, належна шумо- й теплоізоляція, а також власна інфраструктура.

– хороший баланс ціни та якості, сучасні планування, належна шумо- й теплоізоляція, а також власна інфраструктура. Бізнес-клас – житло з преміальними матеріалами, дизайнерськими рішеннями, системами безпеки й підземними паркінгами.

– житло з преміальними матеріалами, дизайнерськими рішеннями, системами безпеки й підземними паркінгами. Преміум-клас – елітні комплекси з унікальною архітектурою, панорамними вікнами, високим рівнем приватності та повним пакетом послуг для мешканців.

Саме клас будівництва, разом із локацією та інфраструктурою, визначає базову вартість квадратного метра.



Як визначити адекватність ціни на квартиру / Фото Unsplash

Що перевірити перед купівлею?

Фахівці радять порівнювати квартири лише в межах одного класу й району.

Щоб зрозуміти, чи адекватна ціна, слід порівнювати квартири, які належать до одного класу будівництва і розташовані в одній локації. Наприклад, якщо поруч у тому ж районі продаються квартири комфорт-класу з різними характеристиками – одні з металопластиковими вікнами, інші з алюмінієвими, якість яких вища і, відповідно, ціна теж – це нормальна ситуація.

Серед факторів, на які варто звернути увагу:

тип фасаду (вентильований дорожчий, ніж "мокрий"),

якість утеплення,

шумоізоляція,

благоустрій двору, дизайн під'їздів та холів,

продуманість планування.

Отже, реальна цінність квартири визначається не лише цифрами в договорі, а й якістю матеріалів, комфортом для мешканців та довговічністю будинку. Тому, обираючи житло, важливо враховувати не тільки саму вартість, а й те, що вона включає. Лише так можна зробити усвідомлений і вигідний вибір.

