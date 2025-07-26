Антитренди на ринку нерухомості: які квартири більше не цікавлять українців

Ринок житла в Україні продовжує зазнавати змін під впливом війни, економічної нестабільності та соціальних факторів. Тепер покупці дедалі більше зосереджуються на практичності та енергоефективності житла, а деякі типи квартир втрачають попит.

Про те, які квартири стали непопулярними серед українців та чому, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.

Читайте також Не Київ: яке місто в Україні є найкомфортнішим для життя у 2025 році

Що впливає на зниження попиту на житло?

За інформацією аналітичного центру DIM.RIA, у 2025 році зафіксовано зниження попиту на житло на 14 – 20% порівняно з 2024 роком у більшості регіонів. Причинами цього є війна, економічні ризики, а також постійне зростання тарифів на комунальні послуги, що змушує потенційних покупців більш ретельно підходити до вибору житла.

Крім того, люди більше часу почали витрачати на ухвалення рішення щодо купівлі житла. На цьому тлі певні типи житла втрачають актуальність.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Яке житло купують не надто охоче?

Квартири у панельних будинках, зведених у 1960 – 1980-х роках (так звані хрущовки та чешки), стали менш привабливими для покупців. У містах-мільйонниках, таких як Київ, Львів і Харків, попит на них знизився на 15 – 20% у порівнянні з новобудовами.

Основні причини такого падіння інтересу:

Слабка енергоефективність: такі будівлі погано зберігають тепло, що призводить до високих витрат на опалення.

Необхідність капітального ремонту: більшість квартир потребують серйозного оновлення, що збільшує фінансове навантаження.

Відсутність комфорту: часто в таких будинках немає ліфтів, належної звукоізоляції або укриттів.

Сучасні покупці частіше віддають перевагу новим житловим комплексам або більш сучасним об'єктам вторинного ринку з кращою інфраструктурою та плануванням.



Інтерес до чешок серед українців знизився / Фото DIM.RIA

Чому українців все менше цікавить велике житло?

Квартири площею понад 100 квадратів та будинки від 300 квадратів опинилися серед антитрендів. Причина – висока вартість їхнього утримання. Сучасний покупець схиляється до скромніших варіантів: однокімнатних або двокімнатних квартир у сегменті економ чи комфорт.

Великі квартири та приватні будинки, особливо в елітному сегменті, продаються повільніше. Основні бар'єри – високий початковий внесок і значні щомісячні витрати за іпотекою.

Яке ще житло не має попиту?

Житло на останніх поверхах втратило популярність, особливо у містах, які часто зазнають обстрілів (Київ, Харків, Запоріжжя). Через загрози безпеці інтерес до таких квартир впав приблизно на 25%. Люди все частіше обирають помешкання на нижніх або середніх поверхах.

Квартири без автономного опалення, генераторів чи газових плит суттєво втратили популярність. В умовах нестабільного енергопостачання покупці шукають житло, яке дозволяє бути незалежним від централізованих систем.

Об'єкти, зведені девелоперами з поганою репутацією або без документального підтвердження готовності будинку, майже не приваблюють покупців. Люди остерігаються недобросовісних забудовників і затягнутих строків здачі.

Важливо! Міста північного прикордоння, зокрема Чернігів і Суми, втратили частину попиту майже втричі. Причина – воєнні ризики, зниження економічної активності та недостатній рівень інфраструктури. Навіть у відносно безпечному західному регіоні інтерес до новобудов зменшується, якщо вони розташовані далеко від міських центрів або не мають зручного транспортного сполучення.