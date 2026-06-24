Підписання договору ще не гарантія: що перевірити перед купівлею житла на вторинці

Купівля квартири може здаватися завершеною справою вже після підписання договору. Але саме після угоди іноді з'являються ризики, які здатні поставити право власності під сумнів.

Які ризики варто врахувати перед купівлею квартири

Перед купівлею житла важливо перевірити не лише документи на квартиру, а й обставини навколо продавця, розповіли юристи YouTube-каналу "Наказ".

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Ризик через чоловіка або дружину продавця

Один із найпоширеніших ризиків пов'язаний із сімейним станом продавця. Якщо квартиру купили під час шлюбу, вона може вважатися спільною власністю подружжя, навіть якщо в документах зазначений лише один власник. У такому разі для продажу потрібна нотаріальна згода другого з подружжя.

Проблема в тому, що усної згоди недостатньо. Якщо чоловік або дружина продавця згодом заявлять, що не дозволяли продаж, угоду можуть оскаржити. Ризик зберігається і після розлучення, якщо майно не було поділене належним чином.

Ризик через неповнолітніх дітей

Окремо варто перевірити, чи не були у квартирі зареєстровані неповнолітні діти. Якщо дитина мала право користування житлом або частку у квартирі, для продажу може знадобитися дозвіл органу опіки.

Покупцю не варто покладатися лише на слова продавця, що "жодних проблем немає". Такі речі мають підтверджуватися документально, бо після угоди питання прав дітей може стати підставою для спору.

Ризик купити квартиру з орендарями

Ще одна пастка – чинний договір оренди. Якщо квартира здається, її продаж не означає, що орендарі автоматично мають виїхати. Вони можуть мати право жити у квартирі до завершення строку договору.

Тому перед купівлею варто з'ясувати, чи не передавали житло в оренду, а також перевірити умови договору, якщо він існує.

Ризик через суди, борги або арешт

Квартиру також треба перевірити на арешти, іпотеки, заборони та судові спори. Такі проблеми можуть бути пов'язані не лише з самим житлом, а й із боргами попереднього власника.

Окремо варто перевірити продавця у судових реєстрах, а квартиру – у державних реєстрах. Комунальні борги формально не переходять на нового власника, але на практиці можуть ускладнити переоформлення послуг або спілкування з ОСББ чи управителем.

Ризик через співвласників

Якщо у квартири кілька власників, інші співвласники мають переважне право купити частку. Продавець спершу має запропонувати її їм, а вже потім – сторонньому покупцю.

Якщо цю процедуру порушили, співвласники можуть звернутися до суду й оскаржити угоду. Тому аванс краще не передавати до повної перевірки документів, адже нотаріус не завжди бачить усі ризики, а продавець може про них не повідомити.

Які документи треба перевірити перед купівлею

Саме документи на право власності підтверджують, що продавець справді має право продати квартиру. Без такої перевірки покупець ризикує зіткнутися з проблемами вже після оформлення угоди.

Особливо уважними варто бути з квартирами, які за короткий час кілька разів продавали або переоформлювали. У таких випадках покупцеві важливо заздалегідь перевірити справжність усіх документів та інформацію у реєстрі.