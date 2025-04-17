Це не квартири: яку нерухомість обирають українці та які причини її популярності

В Україні стрімко зростає попит на будівництво житла під ключ. За останні 4 роки кількість таких оголошень на ринку збільшилася майже у 2 рази.

Про те, якому типу житла віддають перевагу українці, 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал "РБК-Україна".

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Українці обирають будинки під ключ

Попит на будівництво під ключ в Україні йде вгору. За інформацією OLX, від 2021 року кількість відповідних оголошень зросла на 181%, а відгуків – на 54%. У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії фіксували падіння активності у цьому сегменті, однак вже у 2023 році ринок почав відновлюватися та продовжує зростати й тепер.

Формат будинків під ключ приваблює з декількох причин:

економія часу і зручність – замовник не повинен сам шукати підрядників, контролювати кожен етап, адже весь процес виконує одна компанія;

гарантії якості – більшість виконавців дають гарантії на матеріали й роботу;

комплексність – до будівництва переважно входить підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення й допомога з документами.

Де найбільший попит та від чого залежать ціни

Найбільша кількість оголошень та відгуків про будівництво під ключ на Київщині. На другій позиції – Львівська область, де через переселенців попит на помешкання виріс майже у 3 рази.

Натомість у регіонах, наближених до фронту, кількість таких оголошень зменшилась на 70%, а кількість відгуків – на 95%.



Популярними є модульні будинки / Фото Depositphotos

Щодо цін, то на них впливають такі чинники:

ціни на будівельні матеріали, які зростають через інфляцію та логістичні труднощі;

тип технології: каркасні й модульні будинки дешевші від традиційних, однак мають певні обмеження;

регіон і терміни: у популярних областях таке житло коштує дорожче, вартість зростає і через терміновість;

дефіцит кадрів – фахівців на ринку нерухомості бракує.

Важливо! Для фінансування проєктів доступні банківські кредити; державна програма "Власний дім", яка передбачає пільгові кредити для жителів сіл; програма "єВідновлення" – компенсація за зруйноване житло.

Які будинки в тренді

Популярні запити – каркасні й модульні будинки. Їхні переваги – можливість швидкого монтажу та відносно невисокі ціни. Однак модульні конструкції мають менше варіантів дизайну, а каркасні – менш міцні, ніж цегляні.

Подальший попит на таке житло залежатиме від ситуації у країні. Крім того, на нього впливає і розвиток енергоефективних рішень та нових технологій.