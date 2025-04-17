Це не квартири: яку нерухомість обирають українці та які причини її популярності
- В Україні зростає попит на будівництво під ключ, особливо в Київській та Львівській областях.
- Таке житло обирають зокрема через економію часу, гарантії якості та комплексність послуг.
В Україні стрімко зростає попит на будівництво житла під ключ. За останні 4 роки кількість таких оголошень на ринку збільшилася майже у 2 рази.
Про те, якому типу житла віддають перевагу українці, 24 Канал розповідає з посиланням на матеріал "РБК-Україна".
Зверніть увагу Скільки квартир у Польщі українці купили за рік: які міста обирають
Українці обирають будинки під ключ
Попит на будівництво під ключ в Україні йде вгору. За інформацією OLX, від 2021 року кількість відповідних оголошень зросла на 181%, а відгуків – на 54%. У 2022 році через повномасштабне вторгнення Росії фіксували падіння активності у цьому сегменті, однак вже у 2023 році ринок почав відновлюватися та продовжує зростати й тепер.
Формат будинків під ключ приваблює з декількох причин:
- економія часу і зручність – замовник не повинен сам шукати підрядників, контролювати кожен етап, адже весь процес виконує одна компанія;
- гарантії якості – більшість виконавців дають гарантії на матеріали й роботу;
- комплексність – до будівництва переважно входить підведення комунікацій, внутрішнє оздоблення й допомога з документами.
Де найбільший попит та від чого залежать ціни
Найбільша кількість оголошень та відгуків про будівництво під ключ на Київщині. На другій позиції – Львівська область, де через переселенців попит на помешкання виріс майже у 3 рази.
Натомість у регіонах, наближених до фронту, кількість таких оголошень зменшилась на 70%, а кількість відгуків – на 95%.
Популярними є модульні будинки / Фото Depositphotos
Щодо цін, то на них впливають такі чинники:
- ціни на будівельні матеріали, які зростають через інфляцію та логістичні труднощі;
- тип технології: каркасні й модульні будинки дешевші від традиційних, однак мають певні обмеження;
- регіон і терміни: у популярних областях таке житло коштує дорожче, вартість зростає і через терміновість;
- дефіцит кадрів – фахівців на ринку нерухомості бракує.
Важливо! Для фінансування проєктів доступні банківські кредити; державна програма "Власний дім", яка передбачає пільгові кредити для жителів сіл; програма "єВідновлення" – компенсація за зруйноване житло.
Які будинки в тренді
Популярні запити – каркасні й модульні будинки. Їхні переваги – можливість швидкого монтажу та відносно невисокі ціни. Однак модульні конструкції мають менше варіантів дизайну, а каркасні – менш міцні, ніж цегляні.
Подальший попит на таке житло залежатиме від ситуації у країні. Крім того, на нього впливає і розвиток енергоефективних рішень та нових технологій.