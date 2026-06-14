Квартири у Чехії дорожчають: де ціни найвищі, а де ще можна знайти доступне житло

Ринок житла Чехії у 2026 році демонструє різкий контраст між містами: у столиці ціни вже перевищують 150 тисяч крон за квадратний метр, тоді як в окремих регіонах залишаються значно нижчими.

Де в Чехії квартири найдорожчі

Про те, де квартири коштують найдорожче, а де житло відносно доступне, свідчать дані аналітиків RealityMix.

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Найвищу середню ціну квадратного метра квартир у червні 2026 року зафіксували у Празі. Там житло коштує в середньому 154 553 крони (понад 331 тисячу гривень) за квадратний метр, що на 0,9% більше, ніж у травні.

Друге місце за вартістю квартир посіло Брно. Середня ціна квадратного метра там становить 123 487 крон (понад 265 тисяч гривень), а за місяць житло подорожчало на 2%.

До міст із найдорожчим житлом також увійшли Градець Кралове та Пльзень. У Градець-Кралове середня ціна квадратного метра становить 94 410 крон (понад 202 тисячі гривень), що на 1,2% більше, ніж у травні. У Пльзені сягнула 92 375 крон (понад 198 тисяч гривень), а за місяць ціни там зросли на 2,4%.

Високі ціни також зафіксували у Зліні, де квадратний метр коштує 88 513 крон (майже 190 тисяч гривень), та в Оломоуці – 86 925 крон (понад 186 тисяч гривень).

Де житло навпаки дешевше

Найдешевші квартири продають в Усті-над-Лабем. Середня ціна квадратного метра там становить 49 422 крони (106 тисяч гривень), за місяць житло подорожчало на 2,2%.

До найдоступніших міст також увійшли Карлові Вари, Їглава та Острава. У Карлових Варах середня ціна квадратного метра становить 71 181 крону (понад 152 тисячі гривень). Порівняно з травнем ціни майже не змінилися. В Їглаві квадратний метр коштує у середньому 70 744 крони (майже 152 тисячі гривень), що на 0,6% більше, ніж місяцем раніше. В Остраві середня ціна квадратного метра сягнула 69 905 крон (150 тисяч гривень). За місяць житло там подорожчало на 2,7%.

Різниця між найдорожчим і найдешевшим містом серед наведених перевищує 100 тисяч крон (понад 214 тисяч гривень) за квадратний метр. Найдорожче житло традиційно зосереджене у великих економічних центрах, тоді як у частині регіональних міст квартири залишаються значно доступнішими.

Прага стала одним із найменш доступних міст Європи для купівлі квартири

Прага очолила рейтинг міст Європи з найменш доступним житлом: для купівлі нової квартири там потрібно майже 16 річних зарплат. За останні 10 років нові квартири в Празі подорожчали майже на 180%, тоді як середні зарплати зросли приблизно на 80%.

Якщо у Чехії відкладатиме половину середньої зарплати, то на квартиру площею 50 квадратних метрів у Празі доведеться збирати близько 27 років. Найшвидше накопичити на житло можна в Остраві – приблизно за 8 років, тоді як у Брно знадобиться близько 18 років.