Конфісковану квартиру Лебедєва виставлять на аукціон: що залишилося всередині

Фонд держмайна виставить на аукціон квартиру російського дизайнера, блогера та пропагандиста Артемія Лебедєва в центрі Києва. Помешкання з видом на Золоті ворота раніше конфіскували, а гроші від продажу мають спрямувати на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.

Що відомо про конфісковану квартиру Артемія Лебедєва?

Про це розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха на сторінці фейсбук.

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Аукціон з продажу квартири має відбутися 30 червня 2026 року. Саме помешкання розташоване в історичному центрі столиці, на вулиці Ярославів Вал, 8.

Площа квартири становить 138,5 квадратного метра. Стартова ціна лота – 10 583 400 гривень. Після арешту квартира тривалий час була законсервована. У ній залишилися речі колишнього власника, зокрема книжки, плакати, посуд та інші предмети побуту.

Як виглядає квартира російського пропагандиста Лєбєдєва / Фото Фонду державного майна

І це не просто продаж майна. Це – відновлення справедливості. Кожна гривня від реалізації таких активів спрямовується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України,

– зазначили у Фонді держмайна.

Хто такий Артемій Лебедєв?

Артемій Лебедєв – російський дизайнер, блогер і пропагандист. Він публічно підтримував дії Кремля, виправдовував окупацію українських територій і поширював антиукраїнську пропаганду.

У січні 2022 року Лебедєв потрапив під санкції РНБО. У березні 2023 року СБУ повідомила йому про підозру за виправдання збройної агресії Росії проти України.

У липні 2023 року ВАКС задовольнив позов Мін'юсту та стягнув активи Лебедєва в дохід держави. У вересні уряд передав ці активи Фонду держмайна для продажу або передачі в оренду.

Того ж року у Лебедєва конфіскували дві квартири в Києві: одну на Ярославовому Валу площею 138,5 квадратного метра і ще одну на вулиці Саксаганського площею близько 193 квадратних метрів.