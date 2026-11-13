Борги за комуналку можуть заблокувати продаж квартири: за яких умов

Борги за комунальні послуги не завжди стають перешкодою для продажу квартири. Проте в окремих випадках власник не зможе оформити угоду, навіть якщо вже знайшов покупця.

Чи можна продати квартиру з боргами за комунальні послуги

Так, самі борги за комунальні послуги не забороняють власнику продавати квартиру. Однак важливо, чи немає арешту нерухомості або інших обмежень на її продаж. Якщо таких обмежень немає, погашати всі борги перед укладенням угоди необов'язково, зазначено у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Складнощі можуть виникнути, якщо через несплату комунальних послуг відкрили виконавче провадження та внесли власника до Єдиного реєстру боржників.

У такому випадку продаж квартири може бути заблокований, навіть якщо на саме житло не накладено арешт. Тому перед укладенням угоди варто перевірити, чи немає обмежень щодо нерухомості та її власника.

Чи переходять комунальні борги до нового власника

Ні, після купівлі квартири комунальні борги попереднього власника не переходять до покупця автоматично. Заборгованість залишається за людиною, яка користувалася послугами, але не оплачувала їх. Тому постачальники не можуть вимагати від покупця погашення чужих боргів лише через придбання житла. Новий власник повинен оплачувати комунальні послуги за період після купівлі квартири.

Водночас покупець може погодитися взяти на себе борги продавця, наприклад, якщо їхню суму врахували у вартості квартири. Однак для переведення боргу на іншу людину потрібна згода постачальника послуг, якщо закон не передбачає іншого.

Перед купівлею варто перевірити заборгованість, а під час передання квартири зафіксувати показники лічильників. Якщо покупцеві продовжують нараховувати чужі борги, він може звернутися до постачальника з документами про придбання житла та вимагати виправлення нарахувань.

Нагадаємо, перед купівлею квартири на вторинному ринку також варто перевірити документи на житло, право власності продавця та наявність арештів чи інших обмежень на продаж.