Задолженность за коммунальные услуги может помешать продаже квартиры: при каких условиях

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Можно ли продать квартиру с задолженностью по коммунальным услугам

Так, сами по себе долги за коммунальные услуги не запрещают владельцу продавать квартиру. Однако важно, нет ли ареста на недвижимость или других ограничений на ее продажу. Если таких ограничений нет, погашать все долги перед заключением сделки необязательно, как указано в Законе Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений".

Сложности могут возникнуть, если из-за неуплаты коммунальных услуг было возбуждено исполнительное производство и владелец внесен в Единый реестр должников.

В таком случае продажа квартиры может быть заблокирована, даже если на само жилье арест не наложен. Поэтому перед заключением сделки стоит проверить, нет ли ограничений в отношении недвижимости и ее владельца.

Переходят ли коммунальные долги к новому владельцу

Нет, после покупки квартиры коммунальные долги предыдущего владельца не переходят к покупателю автоматически. Задолженность остается за человеком, который пользовался услугами, но не оплачивал их. Поэтому поставщики не могут требовать от покупателя погашения чужих долгов только из-за приобретения жилья. Новый владелец должен оплачивать коммунальные услуги за период после покупки квартиры.

В то же время покупатель может согласиться взять на себя долги продавца, например, если их сумма была учтена в стоимости квартиры. Однако для перевода долга на другое лицо требуется согласие поставщика услуг, если законом не предусмотрено иное.

Перед покупкой стоит проверить задолженность, а при передаче квартиры зафиксировать показания счетчиков. Если покупателю продолжают начислять чужие долги, он может обратиться к поставщику с документами о приобретении жилья и потребовать исправления начислений.

Напомним, ч Перед покупкой квартиры на вторичном рынке также стоит проверить ь документы на жилье, право собственности продавца и наличие арестов или других ограничений на продажу.