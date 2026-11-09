Родина не мала власного житла: як захисник Маріуполя отримав квартиру

Морський піхотинець Олександр Коваленко, який обороняв Маріуполь і провів майже сім місяців у російському полоні, отримав власну квартиру. Для його родини це перше власне житло, яке надали за благодійною програмою "Вдома".

Як захисник Маріуполя отримав власну квартиру

Морський піхотинець Олександр Коваленко разом із дружиною та двома дітьми отримав першу власну квартиру, повідомляє проєкт "Серце Азовсталі". До цього родина не мала власного житла.

Олександр родом із Миколаївщини та служив у війську з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно вирушив обороняти Маріуполь. Під час одного з бойових завдань військовий потрапив під мінометний обстріл і дістав тяжкі осколкові поранення стегна та шиї. Згодом захисник опинився в російському полоні, де провів майже сім місяців.

Після повернення з полону Олександр проходив лікування та реабілітацію, а згодом його звільнили з військової служби за станом здоров'я. Квартиру родина отримала за благодійною програмою "Вдома", яку реалізує проєкт "Серце Азовсталі" спільно з Фондом Ріната Ахметова.

Як змінилося життя ветерана після повернення з полону

Через тяжкі поранення Олександру довелося пройти тривалий шлях відновлення. Після звільнення зі служби військовий поступово повертається до цивільного життя.

Попри пережите, Олександр хоче й надалі допомагати українським військовим. Він розглядає можливість працювати водієм евакуаційного транспорту, щоб перевозити поранених побратимів. Таким чином, ветеран планує залишатися корисним для тих, хто продовжує захищати Україну.

Нагадаємо, понад 1 400 переселенців із Маріуполя вже отримали тимчасове житло у Дніпрі та Чернівцях. Для інших родин облаштовують оселі в Кропивницькому, а в Білій Церкві Київської області за підтримки Франції планують будувати нові квартири.