У семьи не было собственного жилья: как защитник Мариуполя получил квартиру

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Как защитник Мариуполя получил собственную квартиру

Морской пехотинец Александр Коваленко вместе с женой и двумя детьми получил свою первую собственную квартиру, сообщает проект "Сердце Азовстали". До этого у семьи не было собственного жилья.

Александр родом из Николаевской области и служил в армии с 2015 года. В начале полномасштабного вторжения он добровольно отправился защищать Мариуполь. Во время одного из боевых заданий военный попал под минометный обстрел и получил тяжелые осколочные ранения бедра и шеи. Впоследствии защитник оказался в российском плену, где провел почти семь месяцев.

После возвращения из плена Александр проходил лечение и реабилитацию, а впоследствии его уволили с военной службы по состоянию здоровья. Квартиру семья получила в рамках благотворительной программы "Дома", которую реализует проект "Сердце Азовстали" совместно с Фондом Рината Ахметова.

Как изменилась жизнь ветерана после возвращения из плена

Из-за тяжелых ранений Александру пришлось пройти длительный путь восстановления. После увольнения со службы военный постепенно возвращается к гражданской жизни.

Несмотря на пережитое, Александр хочет и в дальнейшем помогать украинским военным. Он рассматривает возможность работать водителем эвакуационного транспорта, чтобы перевозить раненых сослуживцев. Таким образом, ветеран планирует оставаться полезным для тех, кто продолжает защищать Украину.

Напомним, более 1 400 переселенцев из Мариуполя уже получили временное жилье в Днепре и Черновцах. Для других семей обустраивают жилье в Кропивницком, а в Белой Церкви Киевской области при поддержке Франции планируют строить новые квартиры.