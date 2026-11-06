Жилье для переселенцев из Мариуполя: Франция профинансирует строительство новых квартир

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В каких городах переселенцы из Мариуполя получают жилье

Более 1 400 переселенцев из Мариуполя уже получили временное жилье в Днепре и Черновцах, сообщили в Мариупольском городском совете.

При поддержке международных партнеров для этого были реконструированы четыре здания, которые приспособили для проживания людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны.

Работы продолжаются и в Кропивницком, где обустраивают жилье еще примерно для 100 семей мариупольцев. После завершения реконструкции они также смогут поселиться во временных помещениях. Точную дату завершения работ пока не называют.

Что известно о строительстве жилья в Белой Церкви

Помимо реконструкции имеющихся зданий, для переселенцев планируется строительство нового жилья. Французские партнеры выразили готовность присоединиться к финансированию строительства социального и доступного жилья в Белой Церкви Киевской области.

Проект планируется реализовать в рамках инициативы "Мой дом. Украина". В отличие от временного жилья в Днепре, Черновцах и Кропивницком, в Белой Церкви рассматривают возможность строительства новых жилых объектов.

Пока неизвестно, сколько квартир планируется построить и когда могут начаться работы. Также не уточняется, на каких условиях переселенцы смогут получить это жилье.

Напомним, в Украине в рамках программы "Домики в селе" также планируется приобрести 53 дома для переселенцев в восьми областях. ВПЛ смогут проживать в них бесплатно до трех лет, оплачивая только коммунальные услуги.