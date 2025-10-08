В центрі уваги опинилася нерухомість нардепа Данила Гетманцева у Франції. У розслідуванні журналістка Сергія Іванова йдеться про те, що вартість за житло, яка зазначена в документах, викликає питання.

Що не так з нерухомістю Гетманцева у Франції?

Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, придбав у Парижі елітну нерухомість, а саме квартиру з площею в понад 140 квадратних метрів, передає 24 Канал з посиланням на телеканал ISLND TV.

Читайте також 5 тисяч відвідувачів на день, але є нюанси: чому найвищий міст у світі не всім подобається

Річ у тім, що нібито вартість такої елітної квартири становить лише 10 мільйонів гривень, однак реальна ринкова вартість подібної нерухомості є значно вищою, йдеться у розслідуванні.

Серед важливих деталей цієї справи є те, що квартира оформлена нібито не на Гетманцева, а його матір. Крім того, зазначається, що родина нардепа проживає у Парижі, а їхній спосіб життя та задекларовані доходи суттєво різняться.

Цікаво, що в нещодавньому інтерв'ю "Новини.LIVE" Гетманцев заявляв, що масштаби тіньової праці на ринок нерухомості перевищують навіть ресторанний бізнес.

Він додав, що рієлтори обов'язково мають сплачувати податки, бо це прописано в законі. А проблема полягає не в законодавчій базі, а в адмініструванні з боку податкової служби.

Яку елітну нерухомість мав колишній заступник голови "Нафтогазу"?