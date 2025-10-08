Квартира у Франції за лише 10 мільйонів гривень: що не так із нерухомістю Гетманцева
- Нардеп Данило Гетманцев придбав у Парижі квартиру площею понад 140 квадратних метрів, оформлену на його матір.
- Вартість покупки в декларації зазначена в сумі всього 10 мільйонів гривень, що значно нижче ринкової вартості на нерухомість у Франції.
В центрі уваги опинилася нерухомість нардепа Данила Гетманцева у Франції. У розслідуванні журналістка Сергія Іванова йдеться про те, що вартість за житло, яка зазначена в документах, викликає питання.
Що не так з нерухомістю Гетманцева у Франції?
Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, придбав у Парижі елітну нерухомість, а саме квартиру з площею в понад 140 квадратних метрів, передає 24 Канал з посиланням на телеканал ISLND TV.
Читайте також 5 тисяч відвідувачів на день, але є нюанси: чому найвищий міст у світі не всім подобається
Річ у тім, що нібито вартість такої елітної квартири становить лише 10 мільйонів гривень, однак реальна ринкова вартість подібної нерухомості є значно вищою, йдеться у розслідуванні.
Серед важливих деталей цієї справи є те, що квартира оформлена нібито не на Гетманцева, а його матір. Крім того, зазначається, що родина нардепа проживає у Парижі, а їхній спосіб життя та задекларовані доходи суттєво різняться.
- Цікаво, що в нещодавньому інтерв'ю "Новини.LIVE" Гетманцев заявляв, що масштаби тіньової праці на ринок нерухомості перевищують навіть ресторанний бізнес.
- Він додав, що рієлтори обов'язково мають сплачувати податки, бо це прописано в законі. А проблема полягає не в законодавчій базі, а в адмініструванні з боку податкової служби.
Яку елітну нерухомість мав колишній заступник голови "Нафтогазу"?
Будинок з площею в 1 200 квадратних метрів ексзаступника голови "Нафтогазу" виставили на продаж за 10 мільйонів доларів. Розташована нерухомість в Конча-Заспі. Водночас оформлений він на дружину – Інну.
В будинку є SPA-зона з басейном, домашній кінотеатр, косметологічний кабінет, тренажерний зал та навіть кімната для зберігання шуб. Крім того, маєток з дизайнерським ремонтом та доровартісними меблями та сантехнікою.
У сам будинок, зі слів власників, вкладено 14 мільйонів доларів.