Про елітну квартиру в історичному будинку Львова 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення, розміщене на платформі OLX.
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Умови у квартирі
У Львові продають ексклюзивну квартиру в будинку початку ХХ століття, виконаному у стилі неокласицизму.
Будівля відображає величну архітектурну спадщину Львова, характерну для цього періоду, з високими стелями, витонченими фасадами та великими вікнами,
– зазначено в описі.
Квартира має просторе планування з великими кімнатами та широкими коридорами.
Загальна площа житла становить 548,6 квадратного метра, з них житлова частина квартири – 298,6 квадратного метра. Ще 250 квадратів займають технічні приміщення, приватна SPA-зона з басейном та кімнати для зберігання речей.
В оголошенні наголошують, що квартира – ідеальний варіант для поціновувачів архітектурної спадщини, простору та центрального розташування.
Ціна квартира – 1 285 000 доларів, тобто 53 785 494 гривень.
Який вигляд має квартира за понад 50 мільйонів гривень у Львові / Фото OLX
Що відомо про будинок
Будинок розташований в престижному районі міста – на вулиці Котляревського. За даними Центру міської історії, він був збудований у 1912 – 1913 роках за проєктом Яна Багенського і будівничого Войцеха Дембінського.
Це масивна чотириповерхова кам'яниця з пірамідальним дахом та прямокутним плануванням. Вона відділена від тротуару квітковою смугою, має виразні фасади з двома ризалітами та балконом-терасою над центральним входом. З двору також виступає широкий ризаліт.