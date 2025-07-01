Інформацію про житло розмістили на одній з інстаграм-сторінок. Деталі розповідає 24 Канал.

Читайте також Від 18 тисяч до 5,8 мільйона доларів: який вигляд мають найдешевша і найдорожча квартири в Києві

Незвична квартира в Києві

В описі квартири в Києві, яку виставили на продаж, зазначено, що на фото показана лише одна кімната, а решту помешкання можна побачити під час особистого перегляду.

Продам квартиру. Про таку мріє кожен. Чотирикімнатна з новим дизайнерським ремонтом,

– йдеться в повідомленні.

На фото видно, що підлога кімнати встелена килимами з чорно-білими орнаментами. Аналогічний візерунок є і на стінах, а стеля також прикрашена малюнками. Меблів у кімнаті немає – ймовірно, квартира продається без них.

Водночас оголошення не містить інформації про поверх, стан будівлі чи точне розташування – лише згадується, що будинок "новий". Також невідомо, чи все помешкання має такий неординарний дизайн, чи лише одна кімната. Відомо, що у квартирі зроблено новий санвузол. Поруч є школа, дитячий садок, магазини, ліс та стадіон.

Ціна житла – 190 тисяч доларів, тобто 7,95 мільйона гривень.

Квартира з цікавим дизайном у Києві / Фото autobazar_ua1

Як на незвичне помешкання реагує мережа

У соцмережах квартира вже викликала активне обговорення. Користувачі жартують з її стилю, порівнюючи його із стереокартинками, що колись були на зошитах. Дехто відзначає, що навіть від споглядання фото житла вже паморочиться голова. Інші ж цікавляться, що трапилося з попередніми власниками.

