Цікаво, що у Києві мінімальна ціна за бюджетне житло є нижчою ніж у Львові. Там ціни на вторинні квартири в житловому стані стартують лише від 30 тисяч доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані OLX.

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Яка квартира в новобудові зараз найдешевша

У Жулянах якраз продають нову квартиру, що готова до заселення. Щоправда, завершальний етап ремонту там ще триває.

Це помешкання хоч і крихітне, але дуже бюджетне. Квартиру загальною площею 17 квадратних метрів продають всього за 26 тисяч доларів.



Інтер'єр спальні / Фото OLX

Житло розташоване на верхньому поверсі двоповерхової новобудови. Там є спальня, окремі мінікухня та санвузол. Щоправда, вигляд з панорамного вікна – на сусідній будинок.

Квартиру продають разом з меблями. На фото видно, що у спальні є розкладний диван і стіл, а на кухні – основні шафи та робоча поверхня.



Окрема кухня / Фото OLX

Квартира розташована в будинку, що належить до житлового фонду від 2021 року. Клас житла – економ. В оголошенні зазначено, що ремонт у помешканні – косметичний, тож власники, можливо, захочуть його переробити.



Новий санвузол / Фото OLX

Серед переваг локації автор називає гарну транспортну розв'язку, магазини, торговий центр і столичний ринок поруч. Квартиру продає сам власник, тому комісію сплачувати не доведеться.