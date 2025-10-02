Військові та їхні сім’ї в Україні мають право на житло від держави або грошову компенсацію, пільгову іпотеку та знижки на комунальні послуги. Проте отримання всіх цих пільг має певні умови.

Хто має право на житло від держави?

Право на житло від держави мають військовослужбовці чи їхні родини, залежно від категорії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

Згідно із текстом даного закону, право на житло від держави мають:

Військовослужбовці, які мають вислугу на службі 20 років і більше;

Члени сімей загиблих або пропалих безвісти військовослужбовців під час служби;

Військовослужбовці, які отримали інвалідність під час проходження служби;

Особи, які звільнені з військової служби через стан здоров’я або інші причини, якщо вони належать до категорій, що мають право на позачергове одержання житла.

Яке житло можуть отримати військові?

Держава забезпечує військовослужбовців житловими приміщеннями відповідно до встановлених стандартів житлової площі. Основні правила такі:

Мінімальна площа на одну особу – 13,65 метрів квадратних житлової площі.

житлової площі. У випадках, коли квартири надаються безоплатно в рамках спеціальних програм для ветеранів або коштом місцевого бюджету, тоді передбачено близько 21 квадратного метра житлової площі на одну особу.

житлової площі на одну особу. Службові квартири або гуртожитки – площа визначається нормами житлового законодавства та повинна відповідати стандартам для безпечного і комфортного проживання.

Особам з інвалідністю та сім’ям загиблих військових – житло надається позачергово, враховуючи потребу поліпшення умов і сімейний склад.

Зауважте! Розмір житла залежить від кількості членів сім’ї, статусу військовослужбовця і встановлених норм, але мінімальна площа для однієї людини завжди не менше 13,65 квадратних метрів.

Як стати в чергу на житло?

Написати рапорт із проханням про взяття на облік для отримання житла,

Надати довідки про реєстрацію місця проживання або перебування для себе та членів сім’ї,

Подати витяг з особової справи, що підтверджує склад сім’ї,

Надати довідку про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи,

Якщо є, то документи, що підтверджують право на першочергове або позачергове отримання житла, а також інші пільги.

Після подачі документів житлова комісія частини розглядає заявку та ухвалює рішення про взяття на облік. Тоді військовослужбовець очікує на виділення житла. Порядок надання визначається часом постановки на облік.

Коли держава не може забезпечити житлом, то військовослужбовцям передбачено виплату грошової компенсації, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

Ці кошти можна використати для придбання житла самостійно. Сума компенсації залежить від регіону та кількості членів сім'ї.

Коли не надається ні житло, ні грошова компенсація?

Якщо у військовослужбовця або його сім’ї вже є житло, що відповідає нормам,

Він забезпечений службовим або власним житлом, або проживає в казармі чи гуртожитку поблизу служби,

Не звільнив попереднє службове житло, крім випадків переїзду з окупованих територій чи районів з неповним виконанням функцій влади,

Умисно погіршив житлові умови (обмін, руйнування, продаж або господарське використання) – компенсація не надається 5 років.

