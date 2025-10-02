Военные и их семьи в Украине имеют право на жилье от государства или денежную компенсацию, льготную ипотеку и скидки на коммунальные услуги. Однако получение всех этих льгот имеет определенные условия.

Кто имеет право на жилье от государства?

Право на жилье от государства имеют военнослужащие или их семьи, в зависимости от категории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Согласно тексту данного закона, право на жилье от государства имеют:

Военнослужащие, которые имеют выслугу на службе 20 лет и более;

Члены семей погибших или пропавших без вести военнослужащих во время службы;

Военнослужащие, которые получили инвалидность во время прохождения службы;

Лица, которые уволены с военной службы по состоянию здоровья или другим причинам, если они относятся к категориям, имеющих право на внеочередное получение жилья.

Какое жилье могут получить военные?

Государство обеспечивает военнослужащих жилыми помещениями в соответствии с установленными стандартами жилой площади. Основные правила таковы:

Минимальная площадь на одного человека – 13,65 метров квадратных жилой площади.

жилой площади. В случаях, когда квартиры предоставляются бесплатно в рамках специальных программ для ветеранов или за счет местного бюджета, тогда предусмотрено около 21 квадратного метра жилой площади на одного человека.

жилой площади на одного человека. Служебные квартиры или общежития – площадь определяется нормами жилищного законодательства и должна соответствовать стандартам для безопасного и комфортного проживания.

Лицам с инвалидностью и семьям погибших военных – жилье предоставляется вне очереди, учитывая потребность улучшения условий и семейный состав.

Заметьте! Размер жилья зависит от количества членов семьи, статуса военнослужащего и установленных норм, но минимальная площадь для одного человека всегда не менее 13,65 квадратных метров.

Как стать в очередь на жилье?

Написать рапорт с просьбой о постановке на учет для получения жилья,

Предоставить справки о регистрации места жительства или пребывания для себя и членов семьи,

Подать выписку из личного дела, подтверждающую состав семьи,

Предоставить справку о том, находятся ли члены семьи на квартирном учете по месту работы,

Если есть, то документы, подтверждающие право на первоочередное или внеочередное получение жилья, а также другие льготы.

После подачи документов жилищная комиссия части рассматривает заявку и принимает решение о постановке на учет. Тогда военнослужащий ожидает выделения жилья. Порядок предоставления определяется временем постановки на учет.

Когда государство не может обеспечить жильем, то военнослужащим предусмотрено выплату денежной компенсации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Эти средства можно использовать для приобретения жилья самостоятельно. Сумма компенсации зависит от региона и количества членов семьи.

Когда не предоставляется ни жилье, ни денежная компенсация?

Если у военнослужащего или его семьи уже есть жилье, соответствующее нормам,

Он обеспечен служебным или собственным жильем, или проживает в казарме или общежитии вблизи службы,

Не освободил предыдущее служебное жилье, кроме случаев переезда с оккупированных территорий или районов с неполным выполнением функций власти,

Умышленно ухудшил жилищные условия (обмен, разрушение, продажа или хозяйственное использование) – компенсация не предоставляется 5 лет.

