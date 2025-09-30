Свои прогнозы дали специалисты АН "Oksagen", передает 24 Канал.
Смотрите также Не квартира, а антикварная лавка: как выглядит киевское жилье Ирэны Карпы
Что ждет рынок недвижимости в ближайшие годы?
Эксперты предполагают, что цены действительно могут вырасти из-за подорожания строительных материалов. Также среди причин повышения стоимости жилья есть:
- дефицит новых проектов,
- внутренняя миграция населения.
В то же время низкая покупательская активность, отсутствие доступной ипотеки и осторожность украинцев в крупных инвестициях становятся факторами, тормозящих рынок. В августе 2025 года средняя аренда однокомнатной квартиры достигла 7 712 гривен, что почти соответствует уровню инфляции.
Какие есть возможности для покупателей?
На этом фоне Николаев отличается стабильностью. По данным Dom.ria, стоимость однокомнатных квартир там даже снизилась примерно на 2%, а средняя цена "однушки" составляет примерно 20 000 долларов. Это значительно дешевле, чем в Киеве, Львове или Одессе.
Благодаря этому город становится привлекательным для покупателей, которые получают больше возможностей для торга. Инвесторы же обращают внимание на устойчивый спрос на аренду со стороны студентов, специалистов и семей, переезжающих из других регионов. Таким образом, николаевская недвижимость остается одной из немногих на украинском рынке, где еще можно найти доступные варианты с перспективой роста стоимости в будущем.
Николаев отличается стабильностью / Фото "Слово и Дело"
Какие квартиры выбирают украинцы в 2025 году?
В 2025 году наибольшим спросом среди украинцев пользуются квартиры эконом- и комфорт-класса, особенно однокомнатные и двухкомнатные. Их привлекает доступная цена и удобное расположение, что делает такие варианты популярными как для жизни, так и для инвестиций.
По данным портала ЛУН, рост спроса на эти квартиры объясняется ограниченным предложением на рынке и высоким интересом покупателей. Зато премиум-сегмент пока не вернулся к уровню 2021 года: сделок в этой категории значительно меньше, а покупатели остаются осторожными.