Свои прогнозы дали специалисты АН "Oksagen", передает 24 Канал.

Смотрите также Не квартира, а антикварная лавка: как выглядит киевское жилье Ирэны Карпы

Что ждет рынок недвижимости в ближайшие годы?

Эксперты предполагают, что цены действительно могут вырасти из-за подорожания строительных материалов. Также среди причин повышения стоимости жилья есть:

дефицит новых проектов,

внутренняя миграция населения.

В то же время низкая покупательская активность, отсутствие доступной ипотеки и осторожность украинцев в крупных инвестициях становятся факторами, тормозящих рынок. В августе 2025 года средняя аренда однокомнатной квартиры достигла 7 712 гривен, что почти соответствует уровню инфляции.

Какие есть возможности для покупателей?

На этом фоне Николаев отличается стабильностью. По данным Dom.ria, стоимость однокомнатных квартир там даже снизилась примерно на 2%, а средняя цена "однушки" составляет примерно 20 000 долларов. Это значительно дешевле, чем в Киеве, Львове или Одессе.

Благодаря этому город становится привлекательным для покупателей, которые получают больше возможностей для торга. Инвесторы же обращают внимание на устойчивый спрос на аренду со стороны студентов, специалистов и семей, переезжающих из других регионов. Таким образом, николаевская недвижимость остается одной из немногих на украинском рынке, где еще можно найти доступные варианты с перспективой роста стоимости в будущем.



Николаев отличается стабильностью / Фото "Слово и Дело"

Какие квартиры выбирают украинцы в 2025 году?