Об этом сообщает 24 Канал, со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Какое количество квадратных метров не облагается налогом?

ГНСУ установила точные нормы для различных типов жилья:

60 квадратных метров – для квартир;

120 квадратных метров – для жилых домов;

180 квадратных метров – если одновременно в собственности есть квартира и дом.

Обратите внимание! Владельцы небольших квартир и домов налог не платят вообще, всем остальным все же придется платить.

Как рассчитывают налог на недвижемость?

Ставку налога на жилье устанавливает местная власть, при этом она не может превышать 1,5% размера минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. В 2025 году платят налог за 2024 год.

Тогда минимальная минимальная зарплата составляла 7 100 гривен, поэтому максимальная ставка – 106,5 гривен за 1 квадратный метр.

К примеру, квартира площадью 65 квадратов. Безналоговая норма – 60, поэтому налог начисляется только за 5 «лишних» квадратов. При максимальной ставке 106,5 гривен за квадратный метр, годовой платеж составит 532 гривны 50 копеек.

Кто не будет платить налог на недвижемость?

От уплаты налога освобождены владельцы жилой недвижимости, суммарная площадь которой не превышает установленных норм. А также те, чья недвижимость находится на оккупированных территориях, повреждена или находится в зоне активных боевых действий.

Также, согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, налогу не подлежат:

объекты детских домов семейного типа;

жилье детей-сирот;

недвижимость лиц с инвалидностью (ограничено одним объектом на человека);

жилье в зоне отчуждения или непригодное для проживания.

Что будет, если не заплатить налог на недвижимость?

Не платить налог на недвижимое имущество нельзя – за это предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством. Владельцы жилья, которые игнорируют обязанность платить налог, рискуют столкнуться со штрафами.

Если задержка уплаты налога составляет до 30 дней, то штраф составляет 5% от суммы долга, а при задержке более 30 дней – 10%. К этому добавляется пеня, которая начисляется за каждый день просрочки, что увеличивает общую сумму долга.

Кроме того, органы ГНСУ могут применить административное взыскание, включая принудительное списание средств со счетов.

Сколько украинцы уже заплатили за собственное жилье?