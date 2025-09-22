С чего начать и как правильно просить скидку – расскажет 24 Канал со ссылкой на специалистов АН Oksagen.

Как правильно просить скидку?

Первое, что нужно сделать покупателю, – это изучить рынок. Сравните цены на аналогичное жилье в том же районе, обратите внимание на состояние квартир и домов. Когда у вас есть аргументы, вы сможете уверенно объяснить, почему цена выглядит завышенной.

Второй важный момент – общение. Переговоры не стоит превращать в конфликт. Вежливый тон и готовность к диалогу увеличивают шансы получить уступку. При этом скидка не обязательно означает уменьшение цены в гривнах. Часто договоренность об оставлении мебели, бытовой техники или выгодные сроки оформления сделки становятся не менее ценными.



Как получить существенную скидку при покупке жилья / Фото Unsplash

Между тем на сайте Минсоцполитики отметили, в сентябре на переселенцев расширят действие программы еОселя, которая позволяет покупать жилье в ипотеку с большой скидкой. Деньги на компенсации будут выделены из государственного и местного бюджета.

Реальные примеры торга

Квартира в Николаеве. Покупатель заметил, что в санузле нужен ремонт, и предложил снизить цену на 5%. Продавец согласился, ведь ему было важно быстро завершить сделку. Дом с мебелью. Семья купила дом в пригороде, но попросила оставить мебель и технику. Скидку не дали, однако покупатели сэкономили на обустройстве. Однокомнатная квартира. Молодой паре удалось снизить цену на 7%, ведь жилье "зависло" в объявлениях более полугода. Они пообещали быструю сделку, и продавец согласился.

Почему стоит торговаться?

Практика показывает: скидку или бонусы можно получить почти всегда. Главное – делать это корректно, с аргументами и готовностью к компромиссу. А если вы волнуетесь, что не справитесь с переговорами самостоятельно, стоит привлечь риэлтора. Опытный специалист поможет договориться о выгодных условиях, избежать рисков и провести сделку безопасно.

