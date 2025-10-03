Інвестиції в готель та у квартиру, яку власник потім здає в оренду, приносять прибутки. Проте окупність цих видів нерухомості різна.

Яка нерухомість окупається швидше?

Купівля нової квартири площею 45 квадратних метрів та ремонт у ній обійдуться сьогодні інвестору приблизно у 100 000 доларів, розповіла 24 Каналу керівниця напрямку Maestro Hotels Investment Яна Глинянська.

Якщо порахувати по ринковій вартості оренди у 400 – 500 доларів, то доходи інвестора від здавання квартири за 10 років складуть 60 000 доларів.

Тоді як за цей же час інвестиції у готельну нерухомість можна окупити повністю.

Таким чином, готелі мають швидшу окупність на сьогодні, ніж квартири в оренду, зазначає фахівчиня. Адже готельна нерухомість демонструє від 10% до 14% річних – залежно від місця розташування та типу.

Наразі такий відсоток є більш привабливими у порівнянні з класичним інвестуванням у житло,

– зазначає Глинянська.

Водночас оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак додає, що наразі через війну в Україні хорошу дохідність показує рекреаційна нерухомість, яка є хоч і нішевим, але перспективним напрямком.

Щоправда, рекреаційна нерухомість програє за стабільністю житловій оренді.

Втім, за динамікою зростання попиту вона йде попереду комерційної нерухомості, як торгові центри та офісні приміщення.

Формат, в якому ти платиш керівній компанії за обслуговування і додаткові послуги, маєш чистий прибуток і від 7 до 21 днів на рік у своєму лоті на відпочинок,

– окреслила переваги Берещак.

А Глинянська додала, що власник такої нерухомості отримує високі відсотки річних при мінімальних турботах. Однак важливо відповідально підійти до вибору проєкту та керівної компанії.

Важливо! Нагадаємо, що навесні цього року у Києві провели аналіз стану готелів преміумкласу та їхньої відповідності міжнародним стандартам. Дослідження Ino.The Developer показало, що п’ятизіркові заклади столиці загалом задовольняють базові вимоги, проте їм бракує унікальних рис і сучасних інновацій.

Як працюють готелі в Україні під час війни?