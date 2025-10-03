Квартира в аренду или отель: что быстрее окупается за 10 лет
Инвестиции в отель и в квартиру, которую владелец потом сдает в аренду, приносят прибыль. Однако окупаемость этих видов недвижимости разная.
Какая недвижимость окупается быстрее?
Покупка новой квартиры площадью 45 квадратных метров и ремонт в ней обойдутся сегодня инвестору примерно в 100 000 долларов, рассказала 24 Каналу руководитель направления Maestro Hotels Investment Яна Глинянская.
- Если посчитать по рыночной стоимости аренды в 400 – 500 долларов, то доходы инвестора от сдачи квартиры за 10 лет составят 60 000 долларов.
- Тогда как за это же время инвестиции в гостиничную недвижимость можно окупить полностью.
Таким образом, гостиницы имеют более быструю окупаемость на сегодня, чем квартиры в аренду, отмечает специалист. Ведь гостиничная недвижимость демонстрирует от 10% до 14% годовых – в зависимости от местоположения и типа.
Сейчас такой процент является более привлекательными по сравнению с классическим инвестированием в жилье,
– отмечает Глинянская.
В то же время обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак добавляет, что сейчас из-за войны в Украине хорошую доходность показывает рекреационная недвижимость, которая является хоть и нишевым, но перспективным направлением.
- Правда, рекреационная недвижимость проигрывает по стабильности жилой аренде.
- Впрочем, по динамике роста спроса она идет впереди коммерческой недвижимости, как торговые центры и офисные помещения.
Формат, в котором ты платишь управляющей компании за обслуживание и дополнительные услуги, имеешь чистую прибыль и от 7 до 21 дней в году в своем лоте на отдых,
– очертила преимущества Берещак.
А Глинянская добавила, что владелец такой недвижимости получает высокие проценты годовых при минимальных заботах. Однако важно ответственно подойти к выбору проекта и управляющей компании.
Важно! Напомним, что весной этого года в Киеве провели анализ состояния гостиниц премиум-класса и их соответствия международным стандартам. Исследование Ino.The Developer показало, что пятизвездочные заведения столицы в целом удовлетворяют базовые требования, однако им не хватает уникальных черт и современных инноваций.
Как работают отели в Украине во время войны?
Несмотря на войну и снижение количества туристов, сегодня отели в Украине продолжают функционировать. Его поддерживают, в частности, внутреннее перемещение граждан, деловые поездки и дипломатические визиты. Это позволяет заведениям оставаться на плаву даже в сложных условиях.
Недавно Forbes Ukraine составил рейтинг крупнейших отельеров страны по количеству номеров и подсчитал выручку этого бизнеса в 2024 году. В десятку лидеров вошли как иностранные граждане, так и бывшие депутаты, а также предприниматели из IT-отрасли и агросектора.
Возглавила рейтинг по количеству гостиничных номеров гражданка Франции Наталья Селиванова. Ей принадлежат четыре гостиницы в Киеве, Одессе и Львове. В 2024 году их общая выручка превысила 397 миллионов гривен.