Ринок нерухомості Харкова залишається під впливом війни, постійних обстрілів та економічних викликів. Попри складну безпекову ситуацію, попит на квартири поступово відновлюється, а ціни демонструють ріст.

Скільки коштують квартири у Харкові?

За даними порталу ЛУН, середня ціна на вторинному ринку Харкова у серпні 2025 року становить близько 22 000 доларів за однокімнатну квартиру та 50 000 доларів за трикімнатну.

Ціни зросли на 9 – 19% за останні шість місяців, що пов'язано з пожвавленням попиту та державною програмою "єВідновлення". Однак у порівнянні з довоєнними показниками житло все ще дешевше на 40 – 50%.

Найдорожчі райони Харкова

Шевченківський район залишається лідером за вартістю житла – там цінуються квартири на вулицях:

Пушкінській,

Сумській,

поблизу Держпрому.

Наприклад, однокімнатна квартира в центрі коштує в середньому 35 000 – 40 000 доларів, двокімнатна – 50 000 – 60 000 доларів, а трикімнатна – від 70 000 доларів.

Найдешевші райони Харкова

Натомість попит знизився на наступні райони:

Північна Салтівка,

П'ятихатки,

Олексіївка,

селище Жуковського.

Все через часті обстріли. Так, на Північній Салтівці трикімнатну квартиру можна знайти за 20 000 – 25 000 доларів, якщо будинок зазнав незначних пошкоджень.



Попит на квартири в Харкові б'є рекорди попри обстріли / Фото Unsplash

Який вплив обстрілів на ринок нерухомості?

Безпековий фактор залишається ключовим при виборі житла у Харкові – постійні обстріли змушують покупців переглядати пріоритети, зазначала рієлторка Ірина.

Все залежить від ситуації з обстрілами. Наприклад, раніше район "Індустріальної" чи "Нових будинків" вважалися безпечними, а зараз все змінилось. Наприклад, ми вважаємо дуже знеціненими "Олексіївку", "Павлове поле", центр міста, проспект Науки,

– сказала фахівець.

За словами Ірини, єдиного алгоритму оцінки безпечності не існує, адже кожен покупець самостійно ухвалює рішення, спираючись на власне розуміння ризиків, пов'язаних з обстрілами.

