Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на свіжі дані ЛУН.
Дивіться також На вторинці та з ремонтом: чи справді українці обирають таке житло частіше за новобудову
Скільки коштують квартири у Харкові?
За даними порталу ЛУН, середня ціна на вторинному ринку Харкова у серпні 2025 року становить близько 22 000 доларів за однокімнатну квартиру та 50 000 доларів за трикімнатну.
Ціни зросли на 9 – 19% за останні шість місяців, що пов'язано з пожвавленням попиту та державною програмою "єВідновлення". Однак у порівнянні з довоєнними показниками житло все ще дешевше на 40 – 50%.
Найдорожчі райони Харкова
Шевченківський район залишається лідером за вартістю житла – там цінуються квартири на вулицях:
- Пушкінській,
- Сумській,
- поблизу Держпрому.
Наприклад, однокімнатна квартира в центрі коштує в середньому 35 000 – 40 000 доларів, двокімнатна – 50 000 – 60 000 доларів, а трикімнатна – від 70 000 доларів.
Найдешевші райони Харкова
Натомість попит знизився на наступні райони:
- Північна Салтівка,
- П'ятихатки,
- Олексіївка,
- селище Жуковського.
Все через часті обстріли. Так, на Північній Салтівці трикімнатну квартиру можна знайти за 20 000 – 25 000 доларів, якщо будинок зазнав незначних пошкоджень.
Попит на квартири в Харкові б'є рекорди попри обстріли / Фото Unsplash
Який вплив обстрілів на ринок нерухомості?
Безпековий фактор залишається ключовим при виборі житла у Харкові – постійні обстріли змушують покупців переглядати пріоритети, зазначала рієлторка Ірина.
Все залежить від ситуації з обстрілами. Наприклад, раніше район "Індустріальної" чи "Нових будинків" вважалися безпечними, а зараз все змінилось. Наприклад, ми вважаємо дуже знеціненими "Олексіївку", "Павлове поле", центр міста, проспект Науки,
– сказала фахівець.
За словами Ірини, єдиного алгоритму оцінки безпечності не існує, адже кожен покупець самостійно ухвалює рішення, спираючись на власне розуміння ризиків, пов'язаних з обстрілами.
Раніше ми писали, що в Одесі однокімнатні квартири подорожчали на 15%. На первинному ринку середня ціна за квадратний метр становить 1 090 доларів.