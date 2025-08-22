Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на свежие данные ЛУН.

Сколько стоят квартиры в Харькове?

По данным портала ЛУН, средняя цена на вторичном рынке Харькова в августе 2025 года составляет около 22 000 долларов за однокомнатную квартиру и 50 000 долларов за трехкомнатную.

Цены выросли на 9 – 19% за последние шесть месяцев, что связано с оживлением спроса и государственной программой "еВідновлення". Однако по сравнению с довоенными показателями жилье все еще дешевле на 40 – 50%.

Самые дорогие районы Харькова

Шевченковский район остается лидером по стоимости жилья – там ценятся квартиры на улицах:

Пушкинской,

Сумской,

вблизи Госпрома.

Например, однокомнатная квартира в центре стоит в среднем 35 000 – 40 000 долларов, двухкомнатная – 50 000 – 60 000 долларов, а трехкомнатная – от 70 000 долларов.

Самые дешевые районы Харькова

Зато спрос снизился на следующие районы:

Северная Салтовка,

Пятихатки,

Алексеевка,

поселок Жуковского.

Все из-за частых обстрелов. Так, на Северной Салтовке трехкомнатную квартиру можно найти за 20 000 – 25 000 долларов, если дом получил незначительные повреждения.



Спрос на квартиры в Харькове бьет рекорды несмотря на обстрелы / Фото Unsplash

Какое влияние обстрелов на рынок недвижимости?

Фактор безопасности остается ключевым при выборе жилья в Харькове – постоянные обстрелы заставляют покупателей пересматривать приоритеты, отмечала риелтор Ирина.

Все зависит от ситуации с обстрелами. Например, раньше район "Индустриальной" или "Новых домов" считались безопасными, а сейчас все изменилось. Например, мы считаем очень обесцененными "Алексеевку", "Павлово поле", центр города, проспект Науки,

– сказала специалист.

По словам Ирины, единого алгоритма оценки безопасности не существует, ведь каждый покупатель самостоятельно принимает решение, опираясь на собственное понимание рисков, связанных с обстрелами.

Ранее мы писали, что в Одессе однокомнатные квартиры подорожали на 15%. На первичном рынке средняя цена за квадратный метр составляет 1 090 долларов.