Сколько стоят квартиры в Харькове?
По данным портала ЛУН, средняя цена на вторичном рынке Харькова в августе 2025 года составляет около 22 000 долларов за однокомнатную квартиру и 50 000 долларов за трехкомнатную.
Цены выросли на 9 – 19% за последние шесть месяцев, что связано с оживлением спроса и государственной программой "еВідновлення". Однако по сравнению с довоенными показателями жилье все еще дешевле на 40 – 50%.
Самые дорогие районы Харькова
Шевченковский район остается лидером по стоимости жилья – там ценятся квартиры на улицах:
- Пушкинской,
- Сумской,
- вблизи Госпрома.
Например, однокомнатная квартира в центре стоит в среднем 35 000 – 40 000 долларов, двухкомнатная – 50 000 – 60 000 долларов, а трехкомнатная – от 70 000 долларов.
Самые дешевые районы Харькова
Зато спрос снизился на следующие районы:
- Северная Салтовка,
- Пятихатки,
- Алексеевка,
- поселок Жуковского.
Все из-за частых обстрелов. Так, на Северной Салтовке трехкомнатную квартиру можно найти за 20 000 – 25 000 долларов, если дом получил незначительные повреждения.
Спрос на квартиры в Харькове бьет рекорды несмотря на обстрелы / Фото Unsplash
Какое влияние обстрелов на рынок недвижимости?
Фактор безопасности остается ключевым при выборе жилья в Харькове – постоянные обстрелы заставляют покупателей пересматривать приоритеты, отмечала риелтор Ирина.
Все зависит от ситуации с обстрелами. Например, раньше район "Индустриальной" или "Новых домов" считались безопасными, а сейчас все изменилось. Например, мы считаем очень обесцененными "Алексеевку", "Павлово поле", центр города, проспект Науки,
– сказала специалист.
По словам Ирины, единого алгоритма оценки безопасности не существует, ведь каждый покупатель самостоятельно принимает решение, опираясь на собственное понимание рисков, связанных с обстрелами.
