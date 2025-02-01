Львів чи Ужгород: де квартири в новобудовах та на вторинці коштують дешевше

Квартири в західних містах мають підвищений попит. Львів та Ужгород вважають найдорожчими містами не тільки на Заході, а й в Україні загалом.

Ці міста продовжують лідирувати в рейтингу найдорожчих за вартістю житла. 24 Канал, посилаючись на дані OLX та DIM.RIA, розповідає, у якому з двох міст ціни нижчі.

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Де вигідніше купувати квартиру: у Львові чи в Ужгороді

За даними OLX Нерухомості, найдорожчі квартири в новобудовах продають в Ужгороді. Середня вартість становить 2,8 мільйона гривень. Однак ціни у Львові не надто відстають – середня вартість 2,7 мільйона гривень. Тобто ціни на вторинному ринку цих міст майже на однаковому рівні.

На вторинному ринку середня вартість відрізняється. Однокімнатне житло у Львові обійдеться дорожче – у 2,3 мільйона гривень. В Ужгороді середня вартість значно нижча – близько 1,7 мільйона гривень.

Як зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, ціни в обох міста за останні пів року трохи зросли. У Львові цей показник становить +5%, а в Ужгороді складає +7%.

Новобудови в Ужгороді / Фото Суспільного

Які ціни в областях

За даними аналітиків DIM.RIA, квадрат у новобудовах дорожчий на Закарпатті:

Закарпатська область – 1 171 долар;

Львівська область – 1 090 доларів.

Однак на вторинному ринку ціни вищі на Львівщині. Однокімнатна квартира там коштує в середньому 72,6 тисячі доларів. А на Закарпатті середня вартість становить 69,3 тисячі доларів.